Manolo López: “Debemos trabajar para crear la ley de mecenazgo”

La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias continúa trabajando para velar por la mejora en la calidad de vida de los deportistas insulares. El día a día, sus desplazamientos, sus infraestructuras... Son muchos los frentes abiertos que tienen de la entidad.

Sobre todo ello habló su nuevo director general, Manolo López. El exfutbolista del CD Tenerife y la UD Las Palmas analizó sus primeros 100 días al frente del cargo e hizo un balance general sobre lo vivido hasta la fecha.

. Está usted aún en sus 100 primeros días de gestión. ¿Cómo se encuentra?

“Para mí era importante tener la comunicación directa con todo el personal y los técnicos de dentro de la dirección general. En este tiempo que llevamos al frente me ha servido mucho de experiencia. Todas estas reuniones y puesta en escena me va a facilitar mucho el trabajo de cara al futuro. Estamos sacando sensaciones muy positivas”.

. ¿Tiene ya un plan trazado sobre lo que espera del deporte canario?

“Cuando uno no está en este puesto trabaja más en lo individualizado, ya sea como entrenador o como un deportista más. Luego, desde lo municipal se empieza a trabajar más en el día a día y se empieza a vivir de primera persona los problemas dentro de la realidad. Esto es algo que quiero trasladar a este nuevo puesto, para crecer a través de estos aprendizajes”.

. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

“Sobretodo la magnitud. Aquí todo se multiplica. Si bien es cierto que también me ha sorprendido, gratamente, la gran acogida que he tenido. Hasta el momento me he reunido con varias federaciones y con estamentos importantes dentro del deporte canario y todos me han dado apoyo y cariño.

El personal interno también ha mostrado esa predisposición para el trabajo y para llevar para adelante el proyecto que nos marquemos entre todos. En este nuevo camino vamos a aportar todos nuestros granito de arena”.

. ¿Y qué es lo que más le preocupa hasta el momento?

“La formación. El deporte ha cambiado mucho en lo que a normativa se refiere. Ahora necesitamos hacer mucho hincapié en el tema de la pedagogía y la formación; especialmente en la gente que está al frente de los colectivos.

Además, queremos conseguir mejorar el tema de los valores en el deporte. Sería un gran paso”.

. El anterior director general insistió mucho en colocar a los deportistas canarios en igualdad de condiciones a la hora de salir a competir. ¿Mantendrán ustedes esta pelea vigente? ¿Temen sufrir recortes en las ayudas a los desplazamientos?

“Para nada. Hay una línea de subvenciones que conlleva una de las mayores partidas que tiene la Dirección General de Deportes, la cual consiste en los viajes a nivel local y estatal. Esto es lo que más trabajo nos da, sobretodo por el tema de la burocracia. Esto es algo que estamos intentando solucionar también y así le damos mayor rapidez para que todos podamos estar en tiempo y forma.

Al final este tema no deja de ser una necesidad para los canarios. La lejanía es una obviedad y tenemos que buscarnos la vida para el tema de la movilidad. De ahí que tengamos una apuesta firme en las subvenciones en este apartado”.

. Históricamente, canarias siempre ha estado por arriba de la media nacional – en cuanto a resultados se refiere – ¿Qué pasos de deben seguir para que esto continúe así?

“Hay una línea de trabajo que ya está consolidada. Hablamos de los Campeonatos de Canarias, donde se ve el esfuerzo de las federaciones. Ahora, con el tiempo, tenemos que buscar crecer también por la otra línea; y es que hay muchos niños que quizás no pueden llegar a través de estos campeonatos, pero sí pueden hacerlo en citas como los deportes escolares. Es ahí donde tendremos que trabajar para que todos puedan tener la oportunidad de crecer dentro del mundo del deporte”.

. Canarias brilla en deportista, pero no así en la formación de técnicos o directivos. ¿Qué es lo que nos falta?

“Esto es importante de cara al futuro. Nosotros, en estos cuatro años, vamos a trabajar en la formación de los técnicos y los directivos. Sobretodo porque la reglamentación va cambiando y todos tenemos que estar al día sobre ella. Si bien es cierto que esto nos va a llevar un camino largo y lento. En definitiva, tenemos que modernizarnos”.

. ¿Tiene la sensación de que las empresas canarias no terminan de apostar por el deporte canario?

“Debemos trabajar para crear la ley de mecenazgo. Habrá que contemplarlo a través de la nueva ley canaria de la actividad física. Así ellos también tendrán su posibilidad de los incentivos fiscales.

Sin embargo, aunque parezca que no, hay muchas empresas que están vinculadas al deporte y colaboran mucho. Si bien es cierto que hemos pasado por momentos delicados en cuando a la economía se refiere y eso ha hecho que las pequeñas y medianas empresas tengas más problemas a la hora de involucrarse en este aspecto. Pese a todo, yo creo que el empresario canario es fiel y sigue cumpliendo una parte importante de la promoción del deporte”.