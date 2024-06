¿Quién toca este fin de semana en Santa Brígida?

Santa Brígida se llena de música este fin de semana. El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Festejos que dirige Javier Ramírez, ha programado en el marco de las Fiestas de San Antonio de Padua 2024 conciertos a diario de lo más variado, desde músicos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de proyección internacional. Sabemos que a veces cuesta elegir entre los mejores planes, pero no te preocupes. Para que no te pierdas nada, hemos elaborado esta agenda con las actuaciones más destacadas para este viernes, sábado y domingo.

Viernes, 7 de junio

Al son de Celia y Óscar.

Este viernes, a las 20:30 horas, la Calle Nueva del casco de Santa Brígida será escenario de un concierto homenaje a dos de los más grandes iconos de la música salsa, Celia Cruz y Óscar D’León, de la mano de dos artistas excepcionales: Irene La Cubana y Jhonny la Salsa.

Celia Cruz, conocida mundialmente como la «reina de la salsa», no solo es una de las figuras más icónicas de la música latina, sino también un símbolo cultural para generaciones en todo el mundo. Óscar D’León, apodado “el diablo de la salsa», es un gran cantante y bajista venezolano, considerado uno de los artistas más influyentes y queridos del género.

Desde Cuba, Irene La Cubana y Jhonny la Salsa se unen para rendir tributo a estos gigantes de la salsa. Los artistas subirán al escenario para mantener viva su herencia musical de la isla de la mano de una gran orquesta. Irene La Cubana representa el espíritu y el sabor de Cuba, con una música que abarca géneros tradicionales como el son, la guaracha y, por supuesto, la salsa. Por su parte, Jhonny la Salsa es conocido por su autenticidad en el género, característica que le han ganado un lugar especial en la escena musical latina.

Batalla de Titanes

El Sataute Urban Fest 2024 trae consigo un emocionante evento de freestyle conocido como la Batalla de Titanes. Este evento tendrá lugar este viernes a las 18:00 horas en el Aparcamiento municipal del casco de Santa Brígida. En la competición participarán 16 artistas que se enfrentarán en batallas verbales demostrando su creatividad, rapidez mental y habilidades líricas. Esta iniciativa busca fomentar el talento local y brindar una plataforma para que los artistas muestren sus habilidades.

Mel Ömana, Toni BOB y O.M. Domínguez & Village Band.

En el marco del Sataute Urban Fest 2024, este viernes, 7 de junio, a las 22:30 horas subirán al escenario del Aparcamiento municipal los artistas Mel Ömana, Toni BOB y O.M. Domínguez & Village Band.

Mel Ömana es una artista grancanaria de hip-hop contemporáneo que fusiona hip-hop, R&B, trap y otros géneros, creando un sonido distintivo y dinámico. Sus letras, que abordan temas como el amor, el empoderamiento y lo social la destacan como una voz única en la escena musical.

Toni BOB es un DJ influyente en la escena de la música electrónica, especialmente en los géneros de house y techno. Su carrera se caracteriza por su habilidad para mezclar y crear sets enérgicos que conectan profundamente con el público.

O.M. Domínguez & Village Band es un artista urbano y poeta canario que dio el salto al circuito profesional en 2020. Con un estilo que refleja sus raíces en la música urbana pero que se abre a nuevas influencias sonoras, presenta su trabajo Libre. Aunque sigue rapeando y cuidando sus letras, en esta ocasión introduce ritmos de otros estilos, melodías e instrumentos clásicos como el timple, enriqueciendo así su propuesta musical.

Sábado, 8 de junio

Me cuesta tanto olvidarte. Homenaje a Mecano.

Este sábado, a las 21:00 horas, la Calle Nueva acoge el concierto Me cuesta tanto olvidarte. Homenaje a Mecano, un tributo al grupo más emblemático del pop español. El espectáculo, que se celebra en el marco de las Fiestas de San Antonio de Padua, ofrecerá al público la sensación de estar viendo al grupo original en directo,

El parecido físico y vocal de Belén Alarcón con Ana Torroja la convierte, probablemente, en la mejor doble del mundo, elevando este espectáculo a un nivel superior. La banda, compuesta por músicos de primer nivel, interpreta en directo todos los éxitos de Mecano: Aire, Hoy no me puedo levantar, El 7 de septiembre, Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino, Una rosa es una rosa, Hijo de la Luna, Maquillaje, Cruz de navajas, Perdido en mi habitación, Mujer contra mujer y Me colé en una fiesta, entre otros; canciones que se interpretan respetando al 100% los arreglos originales y la formación musical e instrumental. El espectáculo, bajo Tratos Producciones, también reproduce la escenografía del show original, el vestuario y las coreografías icónicas.

Orquesta Star Music

El sábado, 8 de junio, a las 22:30 horas, se celebra un concierto de la Star Music en el Aparcamiento municipal.

El grupo musical Star Music se ha transformado en los últimos años en toda una orquesta atrayente para las comisiones de fiestas de todos los municipios. Este conjunto santaluceño, que también cuenta con miembros provenientes de Las Palmas, Moya, Santa Brígida, Ingenio y Agüimes, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la escena musical de las Islas Canarias gracias a su versatilidad y carisma en el escenario.

La popularidad de Star Music se refleja en la amplia variedad de eventos en los que se presentan. Salas de fiestas, discotecas, verbenas y carnavales son los lugares y eventos donde el grupo despliega su talento, ofreciendo un repertorio que abarca diversos géneros musicales y que logra conectar con públicos de todas las edades. Esta diversidad musical y la capacidad de animar cualquier tipo de celebración han convertido a Star Music en una opción preferida para amenizar las festividades locales.

Domingo, 9 de junio

La Gran Canaria Big Band presenta Sinatra 2.0.

Sinatra 2.0 es la segunda entrega que la Gran Canaria Big Band dedica a una de las grandes voces de la historia de la música, Frank Sinatra. Con arreglos y composiciones de Nelson Riddle, Sammy Nestico, Quincy Jones y Billy May, en el repertorio más representativo del cantante conocido por “La Voz”, dará un concierto en la Plaza de la Iglesia, el domingo, a las 12.00 horas.

Para esta velada, la legendaria agrupación de músicos canarios cuenta con la participación de dos de los grandes crooners españoles del momento, Xavier Casellas y Fasur Rodríguez, que interpretarán el repertorio más representativo del cantante, así como otras canciones originales que grabó de Stevie Wonder, Paul Simon y George Harrison (The Beatles).

La Gran Canaria Big Band es una agrupación basada estructural y musicalmente en el formato clásico de las legendarias Big Bands, pero a diferencia de otras bandas, supera el número de sus miembros con una veintena de músicos, dependiendo de los repertorios que interpreten. La formación comenzó a formar parte del patrimonio musical canario y nacional en 1997 de la mano de los músicos más destacados de Gran Canaria que, coincidiendo en espacio y tiempo en diversas agrupaciones musicales, tomaron la iniciativa de formar esta banda.