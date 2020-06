“¿Puedo ir ya de vacaciones a Canarias?”: los turistas preguntan en TripAdvisor y los destinos responden gracias a este software

¿Serían posibles unas vacaciones a principios de julio?. Hola a todos, ahora el gobierno español ha permitido que los viajeros británicos ingresen al país sin necesidad de aislamiento, ¿sería viable visitar la isla?. (…) me preguntaba si podrían decirme si los bares, restaurantes y hoteles están reabriendo. Creo que Boris [Johnson] hará un anuncio el 29 de junio para ver si puede levantar las restricciones de aislamiento del Reino Unido para las personas que regresan, por lo que esperaré hasta entonces para obtener esa información. Me encantaría reservar dentro de una semana, no solo por nosotros, sino para apoyar a algunos de nuestros bares y restaurantes favoritos que lo han tenido tan mal en los últimos tiempos”.

De esta forma tan empática se interesaba este pasado domingo la cuenta identificada como neilandt en TripAdvisor, y ha recibido 19 respuestas, todas ellas de otros turistas activos en los foros de esta red social y de reseñas, pero ninguna de ellas correspondiente a la cuenta oficial de un destino. También Lesley, desde Glasgow, consulta: “hola, debo volar a Tenerife el 5/7/20, ¿alguien sabe qué hoteles están abiertos y si se nos permite usar las piscinas? Alguna oferta de ocio?”

“Tenerife, el último en abrir. Noté que los españoles dicen que Tenerife será el último en reabrir, por lo que es muy poco probable que visitemos España este verano. La razón es que Tenerife tiene la mayoría de los casos de covid 19, así que es muy desafortunado, pero no importa”. Este comentario obtiene 17 respuestas, como esta, también de un ciudadano británico: “Solo necesito olvidar las vacaciones de verano de este año y esperamos tener tiempo para octubre, cuando todos podamos disfrutar de las islas Canarias nuevamente”.

COVID-Turismo, la herramienta de escucha social sobre la pandemia

Llama la atención que los gestores turísticos no aprovechen más estos fantásticos espacios para aclarar las dudas de sus clientes y esa es la razón por la que la empresa canaria MMI Analytics ha creado para sus clientes la herramienta COVID-Turismo, dentro de su Observatorio mediático y social de Turismo, donde monitoriza las conversaciones de los turistas en las redes sociales, así como los artículos en medios de comunicación internacionales, donde los turistas se informan sobre la situación de la pandemia en Canarias y el resto de España, y sus expectativas, dudas o miedos ante un viaje.

“Debería estar en Lanzarote en este momento, pero en lugar de eso, me he sentado a comer huevos de Pascua después de levantarme de la cama hace media hora. Vida Covid”, se lamentaba Charlotte Hague en Twitter, desde Newcastle. Alguna entidad turística podría darle ánimos, como hace @Alan1967, un residente inglés en Playa Honda con 842 seguidores: “Una gran noticia. Solo hay dos casos activos de Covid-19 en la isla. Lanzarote no ha registrado ningún nuevo positivo para covid-19 este jueves. Este último día se realizaron 88 pruebas, todas negativas”.