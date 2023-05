Vamos a contar mentiras

O la derecha española está desesperada porque sus encuestas internas no le son favorables o simplemente es malvada, perversa e inmoral. Una de dos. La utilización sistemática que hace del dolor ajeno con las víctimas de terrorismo es vomitiva. No deben tener programas electorales con suficientes argumentos porque si no no se explica que salga siempre con el mantra de ETA, Venezuela o el sursum corda.

La oposición conservadora y ultra en España solo blande la espada del terrorismo para atacar al actual Gobierno de España. Tenemos una derecha amnésica que no se acuerda de que ETA desapareció hace 12 años con un gobierno presidido por Zapatero y cuyo ministro del Interior era el fallecido Rubalcaba.

Casualmente el lehendakari de esa época era el socialista Patxi López, actual portavoz de su grupo en el Congreso de los Diputados. Va a ser verdad lo que afirma Pedro Sánchez de que el PP no soporta que la derrota de ETA se produjera con un gobierno socialista.

El PP y sus corifeos ultras acusan a los socialistas de traicionar a los muertos (eso le dijo el moderado Rajoy a Zapatero cuando estaba en la oposición) pero la realidad es que cada vez son más las víctimas del terrorismo que afean a los populares que utilicen a sus familiares y difuntos en la batalla electoral.

Feijóo obvia que Aznar fue el presidente de gobierno que más presos etarras acercó al País Vasco cuando los terroristas seguían matando. Pocos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco el entonces presidente del Gobierno con bigote manifestó sin pudor públicamente en las televisiones que había autorizado la negociación del Ejecutivo con la banda terrorista ETA, a la que él llamó de manera rimbombante y miserable el “movimiento vasco de liberación nacional” (sic).

¿Está en condiciones el PP de criticar al gobierno actual por ser supuestamente tolerante con una banda terrorista que ya no existe? No hace falta que responda Pedro Sánchez. Por supuesto que el PP no tiene ni un ápice de fuerza moral para ser el vocero de la víctima del terrorismo.

Esas víctimas están cada día más cabreadas e indignadas por el uso que la oposición hace de sus familiares muertos por la violencia terrorista en un comportamiento inadmisible y repugnante.

Estos estultos de la oposición se creen que somos nosotros los tontos. Y muchos lo podrán ser pero también son honrados y honestos. El partido que más permisivo ha sido con ETA y su entorno es precisamente el que hoy de manera indigna pretende convertirse en portavoz de las víctimas cuando en realidad no puede portar ni siquiera su propia voz porque cada día está más afónico y se le entiende peor.

Si el principal partido de la oposición sigue utilizando el terrorismo de la extinta ETA como arma arrojadiza es porque está perdido y desesperado o porque es un desalmado. Echar la culpa a Zapatero y a Rubalcaba de las barbaridades de los terroristas es tan indigno, mezquino, miserable y asqueroso que no merece ni un segundo de discusión. No nos merecemos este triste, descabellado e interesado debate. Los españoles que le bailan el agua a esta panda de indocumentados deberían hacérselo mirar.