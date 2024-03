Cuidar el agua

Desde el jueves pasado, con la primavera tocando en las puertas, se han vivido días auténticamente invernales. Llovía, hizo frío, hubo que refugiarse y abrigarse. Han vuelto a correr los barrancos. Nevó en el Teide. Apareció. Tarde pero se hizo presente. Qué bueno que viniste, dirían en Argentina.

Pero no es un día solo. La sequía empieza a preocupar, se nota en las conversaciones, despierta ya una sensibilidad social que trasciende la que sería una coyuntura que acarrea algo más que medidas preventivas y paliativas. Algunos ayuntamientos y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife han reaccionado y en la opinión pública se palpa ya que esto no es para tomárselo a broma. Es fácil deducir lo que sucedería si abrimos el grifo y no saliera una gota de agua. Claro que sería imposible realizar la mayoría de las tareas diarias que son necesarias para una unidad familiar, pongamos que lavar los alimentos, nuestra higiene, cocinar y muchas otras actividades de la vida cotidiana. El acceso al agua es un derecho humano básico y toca pensar en cómo solucionar estas situaciones tan injustas a las que se tienen que enfrentar muchas familias en distintas partes del mundo. Además, como sabemos, en muchos países, el agua es un recurso muy escaso, o bien está contaminada.

Por eso tiene importancia en tiempos tan convulsos y de tanta incertidumbre, con varios frentes bélicos abiertos y con sociedades sufriendo penurias y tribulaciones, que hoy, Día Mundial, hayan escogido un lema, “Agua para la paz”, con el que se reflexiona acerca de la idea de que el agua puede crear paz o desencadenar conflictos. No olvidemos que en muchas ocasiones el agua está contaminada, o escasea, o depende de las fronteras entre diferentes países, y todo ello crea tensiones.

Por nuestro bien y el del planeta, los países tienen que cooperar para proteger y conservar el tesoro más preciado de la Tierra: el agua. La gestión y el uso del agua influyen directamente en la salud pública, la alimentación, la energía y la productividad económica. La ONU redunda en la idea de que cuando cooperamos en materia de agua creamos un efecto en cascada positivo. Claro que hay que generar una conciencia activa para cuidar los recursos, vitales para la vida de todas especies en el planeta. El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno y que es indispensable para la vida, un bien considerado como el oro líquido de la Tierra. Evitar el despilfarro, por tanto, en las islas es primordial. Es una obviedad pero hay que insistir en ella: se trata de un recurso limitado, en el que hace falta una mayor toma de conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad.