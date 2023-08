Canarias, España, y el Mundo están en una nebulosa y oscura política de gran magnitud. Las izquierdas y las derechas democráticas están en crisis mientras que las extremas derechas están subiendo en Europa muy perceptiblemente. Polonia, Hungría, Italia, Finlandia, Suecia, son exponentes de este incremento que en el caso de polacos, húngaros e italianos ya es consustancial, de alcance mayúsculo. Por si fuera poco la muy nazi Alternativa por Alemania, también está creciendo y en algunos Lander ya son segunda fuerza política incluso superando a la socialdemocracia. Menos mal que en España amplios sectores de la población que parecían iban a abstenerse, se movilizaron para frenar el fascismo del Partido Popular y Vox que pregonaban un descarado y violento programa franquista, y la lucha popular también decidió enfrentarse decididamente contra las mentiras y escandalosas manipulaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El efecto narcotraficante practicado por numerosas empresas que bombardearon las redes y los grandes medios con encuestas manipuladas y afeitadas que daban a las derechas un triunfo seguro se acabó marchitando en la última semana antes de las elecciones. Un tremendo discurso fascista contra los avances feministas, la censura de libros, obras de teatro y cines, los ataques a las lenguas vascas y catalanas, la disolución de consejerías de Igualdad y las de Medio Ambiente, las mentiras sobre las pensiones y otras políticas sociales, acabaron por movilizar al pueblo que estaba algo desanimado por el triunfo de las derechas en las elecciones autonómicas y municipales. Pero para este éxito de los progresistas españoles frente al fascismo del PP y Vox han sido decisivos Euskadi y Cataluña, las mujeres y los trabajadores, los pensionistas, por su apuesta por el futuro y enfrentarse al pasado y los retrógrados.

Con toda esta situación creada por la derrota de las elecciones generales del pasado mes de julio, el Partido Popular ha comenzado su crisis agónica, lenta, pero inexorable en el caso que Feijóo no logre ser presidente del Gobierno, y por otro lado ya comienzan las estampidas en Vox, con la dimisión de Iban Espinosa de los Monteros que ha renunciado a su acta de diputado por las diferencias surgidas con Santiago Abascal, y por si fuera poco, también el doctor Juan Luis Tegmen ha decidido no sustituir a Espinosa de los Monteros y ha entregado su acta como diputado de Vox. Mientras tanto, el panorama nacional gira en torno a Carles Puigdemont y a su partido Juntos per Catalunya, que ahora resulta que ya no son tan diablos y demonios como los pintaban, al contrario, sus siete diputados son los más codiciados por PSOE y PP, y de momento la expectación en España se centra en la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados prevista para el jueves 17 de agosto, y se considera según los analistas y politólogos que su composición puede determinar, o al menos tener una aproximación, a las futuras coaliciones de gobierno.

De Canarias la nebulosa y oscura situación viene enmarcada por la estupenda presencia de nuevo en el Gobierno de Coalición Canaria, que sin duda alguna tiene la representación más genuina cercana al trullo, o al menos por representantes que andan entre la imputación o en la investigación, aunque su exponente más claro es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, condenado por malversación y prevaricación administrativa por el caso de Las Teresitas y en este caso si que ha entrado en el trullo. Pero el propio presidente canario, Fernando Clavijo, aunque se ha escapado de alguna condena por los casos de Grúas y Reparos, sigue entre pérgolas y piscina de su casa entramado con la justicia, y recurrió al aforamiento del Tribunal Supremo en todo el proceso de los citados sumarios. Por si fuera poco eso de aforarse, que no tiene nada que ver con forrarse, tenemos al expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, al que la justicia le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios, y ante tal cúmulo de encontronazos con la justicia, CC decide mandarlo al Senado para que su aforamiento llegue a los terrenos del juez canario Manuel Marchena, quién fue precisamente el que dio carpetazo a las causas penales de Grúas y Reparos que tenían a Clavijo entre ojos jurídicamente, tales y cuáles. Para remate del estupendo equipo de Coalición Canaria, tienen en el gobierno a cuatro altos cargos investigados, y dos senadores, uno procesado y otro investigado. Del Partido Popular canario poco hay que decir, porque incluso su presidente y vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, es muy poco conocido y lo único que practican es el seguidismo a Fernando Clavijo.

De la nebulosa y oscura política mundial iba a escribirles en profundidad sobre la OTAN y Rusia, con Ucrania como conejillo de indias o carne de cañón y que sirve a EEUU para intentar debilitar a Vladimir Putin, pero después de leer a varios sesudos analistas y politólogos, entre ellos a Rafael Poch, se me ponen los pelos de punta, porque la conclusión es que el que vaya perdiendo la guerra de los dos puede recurrir a las armas nucleares, pero no tengo ganas de profundizar ahora en este asunto/trasunto que tiene a un amigo mío con pesadillas pavorosas, en mi caso bastante tengo con las microalgas, o micro sebas, en Las Canteras y el gusano de fuego en Agaete. A este paso no va a poder uno ni darse un baño en Las Alcaravaneras, y entretanto Putin y Biden dispuestos a tirarse pepinos atómicos en plan bruto.