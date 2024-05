El exabogado del 'yonqui del dinero' dice que la hermana de Benavent le pidió recientemente que cambiara de versión

El penalista Ramiro Blasco, primer abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha desvelado en su comparecencia en el juicio del 'caso Erial' que su antiguo cliente le envió “hace tres semanas” a “su pobre hermana” para decirle que si afirmaba que el registro de su despacho fue ilegal, “se reconciliaría”. Se trata del registro en 2015 efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se halló la documentación que propició el inicio de la investigación sobre la presunta fortuna en el extranjero del exministro del PP Eduardo Zaplana.

El abogado, cuya comparecencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, ha confirmado que el registro de su despacho fue legal. Apenas dos horas después de la declaración de Marcos Benavent de este jueves, su anterior abogado ha declarado exactamente lo contrario. Si bien el 'yonqui del dinero' ha cuestionado de plano el registro, el letrado ha avalado la intervención en su despacho.

Ramiro Blasco ha recordado que Benavent mantenía una “absoluta y total colaboración” con la Fiscalía Anticorrupción y la UCO. “Siempre he seguido las instrucciones del cliente, cualquier otra cosa sería faltar al deber”, ha aclarado. La entrega de la documentación, incluyendo los papeles del empresario sirio sobre la presunta trama de Zaplana, “era la voluntad manifestada del cliente”.

El registro, además, no se hizo en el despacho principal que tiene en Xàtiva sino en una vivienda que usa en València de despacho secundario. Ramiro Blasco ha concluido que en el registro no hubo “ningún defecto ni vulneración de ningún tipo cuando se produjo el registro”. También ha recordado que Marcos Benavent “tenía muy buena relación con los agentes de la UCO”. “Nunca me comunicó nada de que tuviera ningún problema, que alguien lo maltratara en este asunto”, ha agregado.

El penalista también ha explicado que su cliente no le dio “ninguna explicación” cuando cambio de letrado para su defensa, en un abrupto movimiento que acabó con la estrategia de colaboración del 'yonqui del dinero' con Anticorrupción y la UCO.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le ha preguntado explícitamente si Benavent se puso en contacto con posterioridad a la ruptura. “Me habló de que quería hablar conmigo de los papales del sirio y de la ilegalidad de los papeles del sirio”, ha dicho. Además, Ramiro Blasco ha desvelado que una hermana de eMarcos Benavent entró en contacto con él “hace tres semanas” para plantearle, supuestamente, que cambiara de versión. La familia del 'yonqui del dinero', ha agregado, son “muy buenas personas y muy buena gente”.