L'exadvocat del 'ionqui dels diners' diu que la germana de Benavent li va demanar recentment que canviés de versió

El penalista Ramiro Blasco, primer advocat de Marcos Benavent, autoanomenat 'ionqui dels diners', ha revelat en la seua compareixença en el judici del 'cas Erial' que el seu antic client li va enviar “fa tres setmanes” a “la seua pobre germana” per dir-li que si afirmava que el registre del seu despatx va ser il·legal, “es reconciliaria”. Es tracta del registre el 2015 efectuat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil on es va trobar la documentació que va propiciar l'inici de la investigació sobre la presumpta fortuna a l'estranger de l'exministre del PP Eduardo Zaplana.

L'advocat, la compareixença del qual va ser sol·licitada per la Fiscalia Anticorrupció, ha confirmat que el registre del seu despatx va ser legal. Tot just dues hores després de la declaració de Marcos Benavent d'aquest dijous, el seu advocat anterior ha declarat exactament el contrari. Si bé el 'ionqui dels diners' ha qüestionat de ple el registre, el lletrat ha avalat la intervenció al seu despatx.

Ramiro Blasco ha recordat que Benavent mantenia una “absoluta i total col·laboració” amb la Fiscalia Anticorrupció i l'UCO. “Sempre he seguit les instruccions del client, qualsevol altra cosa seria faltar al deure”, ha aclarit. El lliurament de la documentació, incloent-hi els papers de l'empresari sirià sobre la presumpta trama de Zaplana, “era la voluntat manifestada del client”.

El registre, a més, no es va fer al despatx principal que té a Xàtiva sinó en un habitatge que fa servir a València de despatx secundari. Ramiro Blasco ha conclòs que al registre no hi va haver “cap defecte ni vulneració de cap tipus quan es va produir el registre”. També ha recordat que Marcos Benavent “tenia molt bona relació amb els agents de l'UCO”. “No em va comunicar mai que tingués cap problema, que algú el maltractés en aquest assumpte”, ha afegit.

El penalista també ha explicat que el seu client no li va donar “cap explicació” quan va canviar de lletrat per defensar-lo, en un abrupte moviment que va acabar amb l'estratègia de col·laboració del 'ionqui dels diners' amb Anticorrupció i l'UCO.

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, li ha preguntat explícitament si Benavent es va posar en contacte amb posterioritat a la ruptura. “Em va dir que volia parlar amb mi dels papals del sirià i de la il·legalitat dels papers del sirià”, ha dit. A més, Ramiro Blasco ha revelat que una germana de Marcos Benavent va entrar en contacte amb ell “fa tres setmanes” per plantejar-li, suposadament, que canviés de versió. La família del 'ionqui dels diners', ha afegit, són “molt bones persones i molt bona gent”.