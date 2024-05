Sogorb comptarà amb una seu permanent d'ITV l'any vinent

La Generalitat Valenciana ha donat llum verda a la petició de l'Ajuntament de Sogorb per a la instal·lació d'una seu permanent de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al municipi. La decisió arriba després de la reunió de l'alcaldessa, Mari Carmen Climent, amb el director general de la Societat Valenciana de les ITV (SITVAL), Javier López Mora; i el director territorial de la Zona Nord, Eduardo Tirado.

Actualment les estacions més pròximes se situen en Sarrión i Sagunt, per la qual cosa aquesta nova estació d'ITV no sols beneficiarà a Sogorb, sinó també a les localitats de l'Alt Palància i comarques confrontants, facilitant l'accés a aquest servei essencial sense necessitat de llargs desplaçaments.

L'alcaldessa ha anunciat aquest projecte que millorarà els serveis essencials de la zona, amb l'expectativa que les instal·lacions estiguen operatives a mitjan pròxim any. Cal destacar que aquesta sol·licitud ja es va realitzar en 2021, quan des del consistori es va reclamar una solució a les esperes provocades pel servei itinerant anual. Serà ara, amb l'aprovació de la nova estació d'ITV quan es resoldran aquests problemes, proporcionant un servei més eficient als municipis i ajudant a descongestionar el servei a nivell provincial.

Climent ha expressat la seua gratitud cap a SITVAL i la Generalitat “per complir amb aquesta reivindicació de Sogorb”. De la mateixa manera, ha afirmat que “aquesta excel·lent notícia per a la nostra ciutat, fruit del treball de l'equip de govern de Sogorb, no sols millorarà les nostres infraestructures sinó que també reforçarà la nostra posició com un centre vital a la comarca”.