Pedro Sánchez, sobre Milei: “No habló en nombre del pueblo argentino”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el acto de este domingo en Madrid, organizado por Vox y en el que participó el presidente de Argentina, Javier Milei, “no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos”. “Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino”, ha destacado el jefe del Ejecutivo tras los ataques de Milei, que aseguró que su esposa, Begoña Gómez, es una “corrupta”. Unas declaraciones por las que ha vuelto a reclamar, como ya hizo el domingo en una declaración institucional el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que “rectifique”.

“Entre los Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”, ha reivindicado Sánchez, que ha advertido que “la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presidida por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura”, ha considerado. El Gobierno de Milei ya ha afirmado que no se disculpará por los ataques de su presidente, de visita no oficial a Madrid.

A tres días del inicio de la campaña electoral para las europeas del 9 de junio, Sánchez ha advertido, en un foro económico organizado por Cinco Días, de que lo que se vivió este domingo en Madrid “habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia”.

El 'Viva 24', organizado por Vox este domingo en Vistalegre, ha reunido en Madrid a varios líderes ultra, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y la italiana Georgia Meloni, la francesa Marine Le Pen y el ministro israelí Amichai Chikli. En el acto, Milei afirmó entre aplausos que el socialismo “conduce a la pobreza y a la muerte”, llamó a “destruir esa idea parasitaria de Occidente” y afirmó que la esposa del presidente es una “corrupta”. “Se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo.

El Gobierno ha llamado a consultas “sine die”, a la embajadora española en Argentina ante las “gravísimas palabras pronunciadas por Milei en Madrid” que “sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”, justificó este domingo Albares, en una declaración en la que exigió unas “disculpas públicas” por unas declaraciones que “no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad”.

Unos lazos en los que ha insistido este lunes Sánchez: “Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de la unión de dos pueblos que, en los momentos más difíciles, contaron con la mano del otro para poder levantarse, ni de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid”.

En clave nacional, Sánchez ha señalado que “defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de 'peros'”. Ante la postura del Partido Popular, el presidente del Gobierno ha señalado que “más allá de la ideología está la educación y el patriotismo”. En la misma línea, ha lamentado que las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, son “una apelación explícita a la violencia política”: “Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado durante la presentación de algunas medida de su programa para las elecciones europeas que el conflicto ha sido “iniciado por el Gobierno de España”, en relación a las declaraciones del ministro Óscar Puente, “que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina”. No obstante, ha optado por situarse al margen. Ni el Gobierno español ni Milei, ha dicho, “están en el espacio de moderación” que dice reivindicar.

Dentro de esa aparente equidistancia, Feijóo ha acusado a Sánchez de hacer lo mismo que el presidente argentino. “Lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia”.