Cultura y la Academia de Cine presentan la unidad para proteger a las mujeres de los abusos en el sector cultural

Un día antes de la ceremonia de los Goya, el ministro de Cultura Ernest Urtasun anunció la creación de una Unidad de prevención y atención contra las violencias en el sector audiovisual y cultural. Tres meses después, su Ministerio ha presentado las bases y los primeros datos sobre esta unidad cuya creación ha liderado junto a la Academia de Cine, aunque acoge y representa a las mujeres de todos los sectores culturales. Aunque esta unidad no está adscrita al Ministerio de Igualdad, sí se coordina con el Ministerio de Ana Redondo a nivel técnico.

La unidad, como reconoció Urtasun en su intervención, recoge las bases sembradas por la iniciativa pionera de la Academia de Cine Catalán; de hecho su presidenta, Judith Colell, ha acudido invitada al acto donde se han explicado las bases en las que se asentará esta unidad. Ha sido Virginia Yagüe, miembro de la Junta Directiva y de la Comisión de Igualdad de la institución, quien ha explicado que esta unidad se centrará en el apoyo y acompañamiento de las víctimas a través de “la asistencia psicológica y judicial”.

Las mujeres que lo precisen podrán llamar a un número de teléfono o utilizar un correo electrónico para hablar de forma protegida. En esta unidad habrá “un equipo que no depende ni de Cultura ni de la Academia y que garantiza el anonimato de las víctimas”. Un proyecto que contará con 60.000 euros de presupuesto al año, que se prevé que comienza en septiembre y que en 2024 recibirá 30.000 euros. Los dos profesionales no han sido elegidos todavía y se subraya la importancia de que no es necesario que haya una denuncia previa. La idea es que esto proporcione un entorno de seguridad para que posteriormente se interponga una denuncia si fuera lo adecuado, ya que el porcentaje de mujeres que han sufrido abusos y que finalmente denuncian es muy bajo por miedo o no sentirse acompañadas.

Yagüe ha manifestado la importancia de “ser parte integral de este cambio histórico que supone acabar con la violencia patriarcal en el cine y el sector cultural” y lo ha descrito como una cuestión “urgente y crucial”. “A través de esta unidad todos los organismos, entidades, asociaciones y el Gobierno deben lanzar un mensaje tajante y sin fisuras de condena a los abusos y su apoyo absoluto a las víctimas. Queremos que esta unidad sea punto de referencia para denunciar y acompañar a las víctimas, que sea una herramienta útil para acabar con esta lacra”, ha dicho en el acto.

Esta unidad tiene una segunda pata que consiste en la educación en escuelas y centros formativos para ofrecer a generaciones de profesionales de la cultura del futuro “herramientas para detectar y prevenir los abusos”. “Somos conscientes del papel como referentes que tenemos, incluso de la capacidad de nuestras obras para generar cambios sociales, por eso debemos ser especialmente responsables a la hora de retratar la sociedad. Esperemos que esta unidad nos ilumine para crear un futuro mas justo”, ha concluido Yagüe.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo, también ha participado en el acto, y ha definido esta actuación como una “prioridad” para “crear mundo mas seguro y mas igualitario”. “Debemos cambiar estas conductas inadmisibles y fomentar el respeto a todas las personas y especialmente todas las mujeres”, ha dicho“. ”Como víctima de agresión sexual me siento muy orgullosa de poder estar aquí, dando voz, apoyando, sintiéndome útil, siendo un referente y una luz para todo el que quiera mirar porque las cosas se pueden cambiar pero tenemos que hacerlo de la mano“ ha recalcado, de manera más personal, en la conclusión de su intervención.