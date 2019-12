Canarias progresista, España reaccionaria

Mientras Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Noemí Santana y Casimiro Curbelo están muy serenos y dispuestos a comer las uvas en fraternidad y buenos propósitos para el año 2020, en España hay un histerismo judicial y político del quince o lo siguiente. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto patas arribas y a los pies de los caballos y las yeguas a la Justicia española, y de paso al gobierno en funciones del PSOE que preside Pedro Sánchez, incluso de paso y rebote a la monarquía franquista/borbónica que lidera Felipe Borbón Borbón. Sí el Pacto de las Flores de PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Asociación Socialista Gomera, tiene al Partido Popular arrinconado y desmoralizado en el Parlamento de Canarias, a Coalición Canaria en KO técnico y Ciudadanos desaparecido, en España el PSOE y Unidas Podemos ahora mismo no las tienen todas consigo con la oposición extremista del Partido Popular y Vox, Arrimadas no sabe/no contesta, y el escepticismo y eclecticismo de Esquerra Republicana de Catalunya, que de momento se ha alejado de una posible abstención para permitir que Pedro Sánchez sea de una vez presidente del Gobierno efectivo y no en funciones. En Canarias ahora mismo la res política va mejor para los progresistas, y en España de momento y tras el varapalo de la Justicia europea a la española la situación es muy negativa, reaccionaria.

La sentencia del TJUE, cosas paradójicas y de la política, beneficia también de inmediato a Carles Puigdemont al no estar condenado, que en un futuro próximo podrá pasearse por España libremente, mientras los abogados de Junqueras tendrán que seguir batallando para sacarlo de la cárcel por el empecinamiento de los jueces españoles, y que tendrán en las próximas semanas, quizá meses, un enfrentamiento de envergadura de España con Europa para descrédito de la Justicia y del Gobierno español. De aquellos polvos de Felipe González, utilización de la mayoría de los jueces del Tribunal de Orden Público franquista, el tenebroso TOP, que pasaron a la Audiencia Nacional, la instrumentalización de la Brigada Político Social convertida en Brigada de Información continuando con sus desmanes en el GAL, y la represión en los primeros años de la monarquía, el desguace de las Cajas de Ahorro reconvertidas en Bankia, la consolidación de la estructura financiera en donde se asentaron las familias poderosas de la dictadura, el mantenimiento del concordato con la Iglesia Católica, y un largo etcétera, ha venido a desembocar en una situación de consecuencias imprevisibles.

Ahora el desconcierto del Gobierno en funciones de Sánchez ha sido de tal magnitud que tardaron más de seis horas en reaccionar al conocer el fallo del tribunal europeo, y seguidamente imploraron a Esquerra Republicana de Catalunya que las negociaciones fueran sólo de cuestiones políticas y se olvidaran de las jurídicas. Otro grave error del PSOE, que ahora mismo está angustiado por las decisiones que este fin de semana emanen del Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya. La pelota está en el tejado del Tribunal Supremo de España que tiene que apreciar los efectos aparejados a las inmunidades que goza Oriol Junqueras por el artículo 9 del protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea de acuerdo con el derecho del TJUE. Mal asunto para Pedro Sánchez como candidato a la presidencia de la nación de naciones que puede verse abocado a unas nuevas elecciones. La tragedia territorial de España tiene atrapado, inmerso al PSOE en una monarquía heredera de la dictadura franquista, en una lenta agonía desde que en 2015 se dejó presionar por el IBEX 35 y no pactó con Podemos, y luego se desató la crisis larvada en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, cuando los socialfascistas y socioliberales liderados por Susana Díaz laminaron a Sánchez, que luego fue restituido por la militancia de base, pero no quiso o no pudo pactar con Unidas Podemos (presionado por el IBEX 35 como le reconoció a Jordi Évole en La Sexta) pero si lo ha hecho Ángel Víctor Torres con Unidas Podemos liderada por Noemí Santana, que han aprobado unos presupuestos que ponen el acento en la emergencia social y en el cambio climático. Lo dicho, Canarias está en modo progresista, España en modo reaccionario.