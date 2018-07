Razones para el optimismo

El pasado 26 de junio la Confederación Canaria de Empresarios presentó a la sociedad grancanaria su análisis sobre la evolución económica de Gran Canaria de 2007 a 2015. Nos hizo llegar, a través de su informe, que en ese periodo Gran Canaria había sufrido un retroceso económico frente a Tenerife y que el PIB de nuestra isla había crecido por debajo del de la isla del Teide. Aunque como dijo Robert Kennedy “el PIB mide todo, menos lo que hace que la vida valga la pena”, la CCE constató una evolución a favor de Tenerife en esos años fundamentalmente por la Ley de Modernización Turística que impedía la construcción de hoteles de 4 estrellas en Gran Canaria. Pero hay más datos que hablan de desequilibrios y freno al desarrollo de Gran Canaria por parte de CC-ATI: la propia CCE ha indicado también en otras ocasiones que, desde la crisis hasta ahora, el Gobierno de Canarias ha invertido más de tres mil millones de euros a favor de Tenerife y en detrimento de Gran Canaria. El Cabildo grancanario también ha demostrado que han creado una estructura político-administrativa desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma para controlar el poder político y empresarial y perjudicar a esta isla.

El Círculo de Empresarios se reunió el viernes 29 de junio con Fernando Clavijo y le trasladó su inquietud por la pérdida de pujanza de la economía de Gran Canaria, según un comunicado remitido por ese grupo de empresarios posteriormente. Afirman que le trasladaron al presidente canario la necesidad de apoyar la Agenda Canaria y la bonificación del transporte del 75% para los residentes en las islas. Y también el que se activen los mecanismos que establece la Ley del Suelo para que se permitan los hoteles de 4 estrellas “porque lastra el crecimiento de Gran Canaria el que no se puedan construir”. Por cierto, les recuerdo que esa ha sido la táctica de CC-ATI para impedir el crecimiento turístico de Gran Canaria con respecto a Tenerife. En el comunicado del Círculo no se citó al Cabildo en ningún momento, como recogen todos los medios de comunicación, excepto, como no, La Provincia. Este periódico, al servicio de CC-ATI, vuelve a manipular la información y miente, en su portada y en una página interior, aseverando que el Círculo atribuye esta situación al Cabildo. El Círculo no se refiere en ningún momento en su escrito al Cabildo de Gran Canaria, aunque tampoco le he escuchado desmentir a La Provincia. Se trata de otro ataque al Cabildo para servir a CC-ATI. Y al PP. Otra mentira. Otra manipulación. Una estrategia desanimante. Una irresponsabilidad que podría generar incertidumbre, desconfianza y disuasión en los inversores.

Aunque no debe tener mucha credibilidad porque entidades como El Circo del Sol, la London School of Economics o Ánima Kitchen, entre otras han elegido Gran Canaria para instalarse.

La realidad es bien tozuda. Y clarificadora. Desde 2015 para acá, una vez perdidas las elecciones por el PP y José Miguel Bravo de Laguna y coincidiendo con el nuevo Gobierno progresista del Cabildo, los indicadores económicos son todos positivos para Gran Canaria. Y además no hemos frenado ningún proyecto de inversión privada en la Isla. Ninguno. En realidad tanto el Círculo como la Confederación Canaria de Empresarios suelen lanzar este mensaje de vez en cuando. Falsamente. No citan ningún proyecto concreto. Curiosamente, es un empresario del Círculo y la CCE el que se opone al tren para vender más coches; son varios empresarios los que se oponen al Siam Park, con la ayudita del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; es un empresario del Círculo y la CCE el que se opuso inicialmente a la remodelación del hotel Oasis; no es el Cabildo el que se opone a que Lopesan realice inversiones por más de 1.000 millones en el Sur, pero curiosamente nunca se señala al que pone estas zancadillas.

En cualquier caso recibimos un legado sumamente negativo para Gran canaria en 2015 que ha ido evolucionando en sentido positivo. Muy positivo. Les voy a refrescar algunos datos. De 2015 hasta ahora la evolución de los presupuestos de este Cabildo de Gran Canaria ha sido especialmente significativa:



2015 592.270.572 millones de euros.

2016 635.351.289 “ + 7´27 % 43 millones más

2017 701.991.107 “ + 10´49 % 66´5 millones más

2018 854.616.009 “ + 22 % 152 millones más



De 2015 hasta hoy ha habido un aumento de más de 262.346.572 euros. Y en 2017 ejecutamos el 87% de los presupuestos. Con mayor presupuesto ejecutamos un mayor gasto real. ¡Nunca en las últimas décadas el Cabildo ha tenido un gasto real como ahora!



Y hemos puesto en marcha un plan de inversiones como nunca se había realizado en la historia de esta institución insular. Como nunca en sus 106 años de historia. Estamos haciendo real y efectivo el Plan Transforma Gran Canaria, una propuesta de inversiones de 456 millones de euros que puede superar los 500 millones en los próximos meses. Y lo estamos desarrollando con rotundidad y firmeza a pesar de la escasez de medios humanos debido a los recortes y limitaciones del PP. 2017 ha sido el año con más ingresos y con más gastos del Cabildo en su historia. Los ingresos han aumentado considerablemente y salvo en 2013 nunca ha habido un nivel de ejecución de inversiones -un 68%- como en el ejercicio de 2017. Son inversiones para transformar Gran Canaria; para dinamizar la economía pública y privada; para mejorar las condiciones sociales y el empleo; para diseñar un futuro sostenible apoyado en una economía diversificada.

Tenemos claro el modelo de isla por el que queremos transitar: modelo, proyecto, recursos, complicidad social, participación institucional, firmeza ante las agresiones… Gran Canaria es la isla que más recauda; la que más ingresa… (aunque nos oculten los datos). Pero hay más datos, muchos más datos positivos:

Los números del descenso de parados son especialmente significativos. En el último año descendió el paro en Canarias un 5,2%, pero en Gran Canaria bajó por encima de esta media regional hasta alcanzar un 6,8%. Nos sigue a continuación Fuerteventura con un 5,5%, Lanzarote con un 5,3% y, en cuarta posición y por debajo de media, Tenerife con un 3,8%, casi la mitad que Gran Canaria. Es un dato que se repite a lo largo de los últimos tres años: desde junio de 2015 a junio de 2018 se han creado más de diecinueve mil empleos en Gran Canaria, lo que supone un aumento del 18%, dos puntos por encima del 16% de media de Canarias y cuatro sobre Tenerife, que registró un 14%.



De los casi 40.000 empleos creados en Canarias en los últimos tres años, la mitad corresponde a Gran Canaria y el resto a las otras seis islas del archipiélago: de cada dos empleos creados en nuestras islas en ese periodo, uno corresponde a Gran Canaria.



Y en el mismo periodo hemos crecido un 15% en el número de afiliados a la Seguridad Social y un 7,82 % en la cifra de empresas inscritas en el mismo organismo.



Y fíjense ahora en unos datos especialmente importantes que se refieren a la industria turística que aporta un 34% al PIB de las islas de manera directa y mucho más de manera indirecta. Con respecto a la evolución del número de turistas, en Gran Canaria aumenta en 996.319 turistas desde el primer trimestre de 2015 hasta aquí (un 27,74%) y en Tenerife en 979.708 (un 18,83%). Y con el gasto turístico realizado en destino el dato es especialmente significativo: aumenta en Gran Canaria en 264,5 millones de euros (21,6%) frente a un aumento de 263,5 en Tenerife (un 15,44%).

Nuestro puerto dobla en facturación al de Santa Cruz de Tenerife; nuestro aeropuerto es el que recibe a más pasajeros… La diferencia es notoria. Todos, pero todos, los datos de 2015 hasta aquí son positivos. Se ha mejorado notoriamente. Con respecto a lo que nos dejó el Gobierno del PP y José Miguel Bravo de Laguna en el Cabildo que terminó en 2015, pero también con respecto a Tenerife, a la que tanto les gusta recurrir. Esta isla mejora en todos sus indicadores. El esfuerzo de la sociedad civil y el de este Cabildo y sus ayuntamientos está consiguiendo dar un vuelco a la situación económica que nos encontramos al llegar al Gobierno de la Isla. Pero no nos podemos confiar. No podemos reproducir los modelos caducos de los que han gobernado esta casa en más de un 80% del tiempo. Es tiempo de confianza, de proyectos estratégicos, de nueva economía, de desarrollo social, de diversificación de las propuestas, de no venderse por un puñado de votos… De optimismo.

Y seguir avanzando. Lejos del pesimismo. Por eso en las próximas semanas volveremos a implementar el Plan Transforma Gran Canaria con una nueva propuesta de inversiones de alrededor de cien millones de euros. Para seguir generando inversión, para seguir generando economía productiva, para avanzar en la equidad social y la igualdad. Y no renunciar a que Gran Canaria lidere para los próximos años la consecución de unos objetivos estratégicos imprescindibles para nuestro futuro, para el de Gran Canaria pero también para Canarias: reconstruir el marco institucional y refundar el pacto social para avanzar hacia una nacionalidad integrada y solidaria; modernizar y extender el Estado de Bienestar, la equidad y la justicia social, a lo que muchos ciudadanos canarios no han llegado o lo están perdiendo; transformar la economía para ganar en soberanía, competitividad y solidez; priorizar la sostenibilidad como estrategia de revalorización de nuestros valores ambientales, económicos y culturales; actualizar las relaciones con el Estado, reconociendo los derechos históricos y la condición singular de Canarias y revitalizar y difundir los elementos culturales que nos identifican. En eso estamos trabajando, aunque a algunos les moleste.