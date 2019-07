Algo cambia en Canarias

Tener un ojo puesto en la política de Canarias, con la conformación del Gobierno Canario y los Cabildos, en la española, con el estira y encoge de Pedro y Pablo, y con el asunto/trasunto del juez Alba, es demasiado para los periodistas jóvenes, y no les digo nada para uno que está ya mayorcito. Empiezo el día poniendo atención a los dos temas canarios más importantes del momento, y me centro en el discurso de Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Teobaldo Power, en donde hace años estuve presente mucho tiempo como periodista político, y de entrada me sorprende el relato del candidato a la presidencia, una exposición progresista, avanzada, plural, acercándose al pueblo, y pensé de pronto “Román y Noemí están haciendo más de izquierda a Ángel Víctor”. Sí, estoy de acuerdo que son elucubraciones muy simplistas, pero que quieren, soy dado a ilusionarme con poca cosa, y reconozco mis errores desde que cuando hace años, muchos años, José Carlos Mauricio me entusiasmó para luego decepcionarme. Profundamente.

Ángel Víctor Torres se adentra por los derroteros del cambio climático, de la Educación y Sanidad pública, por la Igualdad, y por un momento veo la cara de Noemí Santana Perera resplandeciente, entusiasmada, especialmente cuando el candidato socialista a la presidencia de Canarias hace un guiño a todas las áreas sociales y se compromete a que se destine el 5% del PIB a Educación, reforzar el plan de la Vivienda, luchar contra la pobreza, y ya me entusiasmo a niveles casi fanáticos cuando habla que Canarias le ha dado la espalda a la ultraderecha, en una referencia clara que Vox no sacó ni un concejal en ningún municipio de las islas, y defiende a las mujeres, al colectivo LGTBI, o a los migrantes ¡coño!, este es un discurso de izquierda, vuelvo a pensar con casi ganas de gritar ¡viva el Pacto de las Flores!.

Cambio el tercio, aunque no me gustan los toros, y me pre-ocupo del juicio a Salvador Alba que llega al final de su proceso, y no me sorprende que el fiscal Vicente Garrido mantenga su solicitud de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos ¡casi nada usté!, de oca a oca y tiro porque me toca, pero la cosa no queda aquí, porque la acusación ejercida por el abogado Luis Val en representación del periodista Carlos Sosa, pareja de la señora Victoria Rosell, pide 12 años de prisión, 39 y medio de inhabilitación y 103.000 euros de sanción.

Pero del juicio de Salvador Alba no les voy a relatar mas cuestiones técnicas, que mis compañeros ya lo han hecho profusamente en este periódico, pero si decirles que por un momento sentí un poco de miedo cuando por la sala de vistas del Palacio de Justicia pasaron, entre otros, la mujer de Alba luciendo una bandera española gigante a la espalda de una ridícula chaquetilla, y también han estado presentes exdirigentes de Vox, Eduardo López Mendoza, un hijo del asesino Emilio Hellín, terrorista de Fuerza Nueva que asesinó a la militante socialista Yolanda González, y también estuvo presente el falangista Arnau de la Nuez, delincuente condenado por homicidio y estafa, entre otros delitos, además de otros simpatizantes de Vox y algunos voxeros que mascullaban entre dientes sus odios y fobias contra jueces, abogados, periodistas, y hasta policías y bedeles.

Vuelvo al asunto/trasunto del Parlamento de Canarias, de la asunción de la presidencia del Gobierno de Ángel Víctor Torres, y ahora escucho, oigo, veo, a Noemí Santana en su turno de discurso, y entre las muchas cosas interesantes que dijo me quedo con una expresión clarificadora “no hay que tenerle miedo al cambio, hay que vivirlo con naturalidad. Después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria, ahora se abre un nuevo ciclo en el que esperan estar a la altura de las expectativas de la gente”. Y en su valoración del discurso de Torres ha dicho que ha estado “cargado de alma y sentimiento, y no sólo ha hablado de cifras, sino con el corazón y eso se nota”. Román Rodríguez estuvo por su parte muy en su papel de próximo Vicepresidente, elogió a Ángel Víctor Torres y a todos los compañeros del “Pacto de las Flores”, y habló de un profundo cambio en Canarias, con un expresivo “¡No les vamos a fallar!”, y finalmente Sebastián Franquis cumplió con su papel de portavoz del Grupo Socialista. Jornada emocionante en una mañana trepidante entre el Parlamento de Teobaldo Power y el Palacio de Justicia de Canarias. La verdad, ya no estoy para estos trotes políticos.

¿Les dije que iba a tratar también la cuestión estatal de Pedro y Pablo?. Lo mejor es no profundizar mucho, porque ya uno no sabe si las trabas que le pone Pedro a Pablo son los sillones (ministerios), si es la Vieja Guardia (Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra, José Bono, etc, etc) la Nueva Guardia (Susana Díaz, Fernández Vara, García Page, Javier Lambán, etc, etc). el IBEX 35, el Grupo Prisa, o incluso Felipe Borbón que tiene miedo del republicanismo de Pablo, vaya usted a saber lo que ocurre en esta España asirocada, porque Pedro empezó por poner una gran línea roja a Pablo, ni Vicepresidencia ni ningún ministro de UP, sólo cooperación y tente tieso, y ahora ya está hablando de al menos un sillón y los otros quince para el PSOE. Claro que Pablo ahora tiene que exigir Vicepresidencia y cinco ministerios, que tiempo de consensuar en septiembre hay, claro que habrá, porque Pedro está haciendo un cursillo de parlamentarismo y de negociaciones de coalición, cosa que en España los únicos que saben de eso y mucho son el PNV vasco y ahora Unidas Podemos. Los demás se van enterando poco a poco, porque después de 40 años de dictadura y 40 de bipartidismo tampoco es fácil aprender en dos días, a no ser un rodillo de mayoría absoluta, a saber ceder y negociar con el otro o los otros que entren en un pacto de gobierno.

Menos mal que en Canarias algo está cambiando.