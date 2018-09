El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós programan 125 funciones de septiembre a enero

El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós han presentado su programación para los meses de septiembre a enero, con 125 funciones de música, danza y teatro con nuevos ciclos y bonos, y una oferta específica para celebrar el bienio galdosiano.



Entre las novedades de la programación quinquenal de la entidad, han destacado la apuesta por los musicales, que serán una parte importante de la programación a finales de año, homenajes a Lohar Siemens y Alfredo Kraus, y una nueva imagen visual bajo el lema Galdós y Kraus, entre amigos para el lanzamiento de un nuevo bono con descuentos especiales para espectadores fieles.



El musical Dirty Dancing, previsto del 8 al 20 de enero; y actuaciones de Pitingo (20 de octubre), Antonio Orozco (3 de noviembre) o Pedro Guerra (4 de noviembre), además del senegalés Nayaband (6 de octubre) y del grupo de música celta Luar Na Lubre (29 de diciembre), son algunas de sus ofertas musicales de los próximos meses.



También tendrán cita artistas canarios como Pedro Manuel Afonso, con Boleros sinfónicos, La Trova, Domingo Rodríguez El Colorao, Sixto Armas, Mestisay y Said Muti, o comedias de sello canario como Cuentos de una noche de San Juan de Antonia San Juan, Kike Pérez o el espectáculo Flavours of Boogie Woogie and other rhytms.



El Auditorio será sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y contará en su programación con las propuestas de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, la Gran Canaria Wind Orchestra, el Gospel Canarias Festival, el tradicional concierto de año nuevo con la solista invitada Davinia Rodríguez y el montaje El cascanueces el día 16 de noviembre.



Además, también destacan los ciclos consolidados del Rincón del Jazz, Música Antigua, Maestros de Guitarra o Música y Literatura al que se suman nuevas iniciativas, como el ciclo Música y Danza, con cinco espectáculos de compañías emergentes.



Además, habrá homenajes, como uno que recordará al tenor Alfredo Kraus, con Pancho Corujo y Los Sabandeños, a celebrar el 24 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños del artista que da nombre al espacio.



Una de las nuevas iniciativas que se instalan en la programación Auditorio-Teatro es el Laboratorio Galdós, un proyecto de experimentación escénica con dramaturgos canarios e internacionales.



Para el director general de la Fundación Auditorio-Teatro, Tilman Kuttenkeuler, las claves de su nueva oferta están “en la programación propia, con sus 7 ciclos y su abono”, con la novedad del abono Música y Danza, y que se suma a iniciativas que han tenido “grana cogida entre el público” y que "buscan afianzar su fidelidad”.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha participado de la presentación destacando que los cerca de 2 millones de euros que la corporación invierte en la materia “reafirman el compromiso con la cultura”, ha valorado, además, una programación que ha dicho que es importante “en el posicionamiento de la capital como sede de la cultura en Canarias”.