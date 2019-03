El Festival de Cine de Las Palmas recupera cintas de siete autoras pioneras

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria recuperará este año en su ciclo Déjà vu: siete mujeres la perspectiva femenina y pionera en sus películas de cineastas como Barbara Loden, Nietzchka Keene, Agnès Varda, Chantal Akerman, Larisa Sheptiko y Nina Menkes.



Este ciclo que incorpora el Festival ha sido fruto de la restauración reciente de las obras de esas autoras, que hace posible la proyección de títulos que supusieron un giro en la forma de hacer cine por la temática tratada, la forma y estilo que adoptaron en sus cintas, según señalan los organizadores del certamen en comunicado.



En la mayoría de los casos, esta películas solo fueron vistas en citas cinematográficas, aunque se trata de "siete joyas imprescindibles de autoras que pusieron el foco en personajes femeninos" que sitúan a la mujer "dentro de la realidad histórica y social" y, de esta forma, "visibilizaron lo que por mucho tiempo fue invisible", ha destacado la programadora Gloria Benito



El público tendrá acceso a la versión restaurada y copias digitalmente remasterizadas de filmes que en forma y contenido ofrecen una "reflexión feminista sobre la forma distorsionada con que se representa a la mujer en el cine y en la sociedad", ha subrayado Benito.



Los títulos seleccionados son de L'une chante, l'autre pas, Agnès Varda (1977, Francia); Les rendez-vous d'Anna (1978, Francia) de Chantal Akerman; Wanda (1970, EEUU), de Barbara Loden, mujer de Elia Kazan; y The juniper tree (1990, Islandia), de Nietzchka Keene.



También Losing ground, de Kathleen Collins; Queen of diamonds, de Nina Menkes; y "The ascent", de Larisa Sheptiko, la ganadora del Oso de Oro de Berlín de 1977.