Gran Canaria vivirá más de 120 funciones de danza, música y teatro en los próximos cuatro meses

El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós, gestionados por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, han dado a conocer esta mañana sobre el escenario del Teatro, el avance de su programación para los próximos cuatro meses. Con más de 120 funciones, la programación abarca diversas disciplinas artísticas como la música, la danza o el teatro.

A la presentación han asistido el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la Fundación Auditorio y Teatro, Augusto Hidalgo; el presidente del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente de la Fundación Auditorio y Teatro, Antonio Morales; el director general de la Fundación Auditorio y Teatro, Tilman Kuttenkeuler, y el subdirector de programación de la Fundación Auditorio y Teatro, Manuel Benítez. En el acto también han estado presentes, artistas y representantes de las productoras que conforman el cartel de los próximos meses; así como buenos amigos y público en general.

La temporada 2019-2020 se aglutina por líneas programáticas para traer a Gran Canaria una oferta amplia y variada, en cuanto a cultura y arte se refiere. La nueva programación refleja la tendencia actual, entendiendo que ya no existen compartimentos estancos entres las artes y que los nuevos lenguajes hacen que los márgenes entre disciplinas se difuminen. Tanto el Teatro Pérez Galdós como el Auditorio Alfredo Kraus se han convertido en un complemento sólido a la programación de la ciudad con ciclos para todos los gustos que van desde el jazz, el rock, la música barroca o de guitarra hasta los recitales en solitario, el teatro, los musicales, la danza y el humor.

Todo tiene cabida en la propuesta plural y cercana, que persigue afianzar la relación con la sociedad. Si el año pasado el lema de la programación giraba en torno a la relación que se mantiene “entre amigos”, este año se va un paso más allá, afianzándose para convertirse en un vínculo “entre buenos amigos”, una relación basada en el conocimiento, la confianza y el respeto, tanto con el público como con todos los intervinientes en la propuesta de esta temporada.

La presentación se abrió con la actuación de los músicos de la Inegale Joven Orquesta, con la que también se abre la temporada el próximo día 5 con su concierto De Fiesta, bajo la dirección del maestro Daniel Abad. Como broche de oro, la actuación de Gabriela Suárez Jazz Singer que interpretó La vie en rose. Esta cantante de jazz salida de las aulas de Fábrica La Isleta, ofrecerá un concierto dentro del ciclo JóvenesIntérpretes el 20 de septiembre.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, destacó la evolución que en estos últimos años se está viendo en la programación gracias a una gestión encomiable y multiplicadora en cuanto a oferta cultural. “Se ha aumentado un 100% el número de espectáculos, lo que significa que la gestión se ha hecho bien, arriesgando, con calidad”, ha dicho en su intervención Augusto Hidalgo.

Por su parte, Antonio Morales se mostró muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo desde la Fundación Auditorio y Teatro “porque ha sido capaz de captar el interés de la ciudadanía y dar respuesta a la demanda. Y esa fue nuestra intención desde el primer mandato”.

El director general Tilman Kuttenkeuler, agradeció en primer lugar a todos los agentes implicados, a los patronos e instituciones públicas y privadas, a los productores, a todo el equipo de la Fundación y al público que, en última instancia, es el que hace posible la programación cultural. “Intentamos conocer cada vez mejor a nuestro público, en estos años esperamos habernos convertido en buenos amigos” y esto se traduce en el respaldo en la ocupación que alcanza la cifra del 84% de ocupación media en todos los espectáculos que programamos, con más 200.000 espectadores en la temporada anterior.

Además, el director general de la Fundación Auditorio y Teatro presentó las nuevas web con las que se consigue una comunicación más estrecha y dinámica con el público y adaptada a todos los dispositivos. En estos sites renovados se puede encontrar toda la información sobre espectáculos y artistas, comprar entradas, acceder a las redes sociales, estar al tanto de las ofertas, etc. “Se trata de dos nuevas puertas abiertas a la cultura a un solo click de distancia”, dijo. También quiso hacer hincapié en la oferta de abonos Bonos Buenos Amigos que, segmentados por ciclos, ofrecen por un lado la agrupación de los espectáculos según gustos e intereses similares, lo que facilita al público la elección; y por otro, ventajas competitivas en el precio total respecto al precio por espectáculo, para acercar la cultura a la mayor cantidad de públicos posibles y premiar la fidelidad de los espectadores.

En cuanto al detalle de la temporada, el subdirector de programación, Manuel Benítez, consciente de que es imposible citar a todos los protagonistas de la programación, prefirió explicar las inquietudes que hay detrás de las líneas programáticas. “Nuestros ciclos reflejan el hecho de que ya no hay compartimentos estancos entre las diferentes disciplinas artísticas, por eso nuestro nuestra programación refleja esta realidad, acercándonos al acto cultural de una manera más abierta, desde muchas perspectivas distintas. Es el caso de Música y Danza, Música y Literatura o Antiqva donde los bordes de dónde empieza la música y termina la danza o el teatro, se difuminan.

“Por eso es también muy importante hurgar entre los creadores para que lideren espectáculos que compartan esta visión”. Benítez expresó también la necesidad de ampliar la base social, no solo referida al público sino también a los productores y otras redes de colaboración con las que trabajar conjuntamente y dijo que el objetivo fundamental es “compartir estos dos magníficos espacios que tenemos en esta ciudad, llenarlos, vernos frecuentemente y escucharnos”.

Ciclos sin barreras entre disciplinas

En el Teatro Pérez Galdós, tomará especial protagonismo el escritor grancanario que le da nombre con dos proyectos propios como son El crimen de la calle Fuencarral y Galdós enamorado. El primero es la aportación del Teatro al bienio galdosiano que se articula desde 2018 a través del Laboratorio Galdós, una iniciativa multidisciplinar que el año pasado tuvo como resultado “Ana, también a nosotros nos llevará el olvido…” y que en el mes de octubre volverá con el montaje que dirige Mario Vega con texto de Fabio Rubiano basado en las crónicas periodísticas que Galdós escribió sobre este crimen que ocurrió en la calle Fuencarral de Madrid.

Galdós enamorado, por su parte, es la obra de teatro que en enero interpretarán Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes sobre la relación epistolar y amorosa que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

El galán fantasma, montaje de 2RC Teatro de la obra de Calderón de la Barca, recomendado para la familia, Donde mueren los ríos (homenaje al escritor Antonio Lozano) y Los Nocturnos, de Irma Correa sobre la relación amorosa entre Chopin y George Sand, son otros tres proyectos con sello propio. Los dos últimos pertenecen al ciclo de Música y Literatura y responden a la necesidad de llegar a la música a través de la literatura y viceversa, borrando de nuevo las fronteras entre manifestaciones artísticas.

Lo mismo ocurre con Jazz Bodas de Fígaro que nos ofrece la combinación perfecta entre ópera y jazz. Las arias de la obra de Mozart con acordes jazzísticos se dan cita a finales de septiembre en el Teatro Pérez Galdós, bajo la dirección de Paco Mir. El esquema se repite en Antiqva que, tras ocho ediciones, sigue manteniendo como base programática la música comprendida entre el siglo XII y el Barroco, pero ampliando su radio de acción a otras disciplinas y a la mirada desde cualquier óptica posible. Antiqva se compone de cinco espectáculos entre los que tendremos el concierto de Jordi Savall, uno de los músicos occidentales más importantes y polivalentes en la interpretación del repertorio antiguo.

El esquema se repite en Música y Danza, una propuesta diseñada para dar cabida a manifestaciones artísticas vinculadas a la danza en su más amplio espectro: danza urbana, ballet clásico, danza española, flamenco, circo, contemporánea. Maestros en Guitarra es otro ciclo que muestra la variedad de registros e interpretación, esta vez de un mismo instrumento: la guitarra española.

El jazz, el rock y la música de raíz

Uno de los ciclos más consolidados y reconocidos de la programación es el Rincón del Jazz que, tras 15 años de andadura, sigue generando el interés de un público entendido. Este año tendremos a Moisés P. Sánchez y su proyecto personal, Mikel Godée & Eve Beuvens, y Marco Mezquida y Chicuelo. A este género también pertenece la joven cantante Gabriela Suárez que se presenta dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes, con el que se da visibilidad a los jóvenes creadores y artistas locales. Y dentro del Festival Jazz Otoño, tendremos a Martirio y Chano Domínguez cantando A Bola de Nieve.

El rock sigue ganando terreno en el Auditorio, no solo con el festival Eat to the Beat sino también con otras propuestas que traen este registro a un recinto habitualmente fuera del circuito de este género. Revólver, Paris Monster, Antílopez o Said Muti son algunos de los protagonistas rockeros de la temporada.

Y tras el jazz y el rock, encontramos Mundos, un rincón dedicado a las músicas con raíz. Este ciclo, que ya tuvo su primera edición en enero de este año, quiere dar cabida a músicas de otros lugares del mundo, desde la tradición a la vanguardia, reconociendo la diversidad de las músicas y culturas del planeta. Esta temporada viaja a Puerto Rico, Isla Reunión y Uruguay con Edwin Colón Zayas y su cuarto portorriqueño, Sundri Feeling con su mezcla de jazz, soul y ritmos caribeños, y Tabaré Leyton con el sonido del tango.

Se aglutinan bajo la denominación Proyecto Educativo todas las iniciativas, tanto propias como de promotores externos, dirigidas a escolares y familias que se muestran en nuestras salas y que responden al objetivo de divulgación del arte y la cultura entre el público canario más joven. Esta máxima está contemplada en los objetivos fundacionales de la Fundación Auditorio y Teatro. Acróbata y Arlequín, el Galán Fantasma, #Lorca, Federico García son ejemplos de proyectos educativos con los que despertar el interés de los más pequeños.

Si la formación del público más joven es importante, también lo es su ocio. Por eso, la programación también contempla diferentes espectáculos destinados al público infantil y la familia. Montajes como Acróbata y Arlequín, Payasos by Zalakadula, el gran secreto de la Súper Abuela, o La familia Addams, una comedia musical de Broadway, Cuento de Navidad, el concierto de BarriosOrquestados, Villancicos del Mundo o el Concierto de Año Nuevo, son propuesta que interesarán a padres e hijos.

Bono Buenos Amigos

Para abrir los espectáculos al mayor número de público posible y hacerlos más asequibles, se han diseñado una serie de Bonos Buenos Amigo para favorecer el acercamiento de la sociedad al arte y la cultura. Estos bonos suponen un ahorro en la compra y un premio a la fidelidad del espectador.

Otros espectáculos y conciertos

César Manrique, el musical es otro de los platos fuertes de la temporada en el año en el que homenajea al artista lanzaroteño en el centenario de su nacimiento. La música coral, la música clásica, el folclore, la música melódica, el pop, los solitas y las agrupaciones también estarán presentes en el avance de temporada con el coro Ainur, el Quinteto Resonancia, el homenaje a Alfredo Kraus, el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, la Inegale Joven Orquesta, la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, la Gran Canaria Wind Orchestra, Barrios Orquestados, El Mesías de Händel, Los Sabandeños y el Consorcio, Siempre así, Besay Pérez y la agrupaciónTabaiba. A esta programación se suman los conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, de la Sociedad Sinfónica de Las Palmas y del Festival de Música de Canarias.

Respecto a las actuaciones de figuras nacionales e internacionales, destacan la gran dama del fado Dulce Pontes, que actúa en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 13 de septiembre en su gira para celebrar sus 30 años de carrera; Ana Belén, Miriam Rodríguez, Marta Soto, Cristina Ramos o José Luis Rodríguez El Puma. Por otro lado, la versatilidad de los espacios permite la celebración de festivales y grandes espectáculos como The Beetles Bootleg, The Magic of Motown, Poseidón y el Hombre o el London Community Gospel Choir.

Rincón para el humor

El humor acapara cada vez mayor importancia en la programación del Auditorio. Así ocurre en estos primeros meses de la temporada en la que nos encontramos varios espectáculos con humoristas tanto locales como nacionales, con gran éxito de público: Aarón Gómez, Petite Lorena, David Guapo, el espectáculo de José Mota, Santiago Segura y Flo, Mongolia, Kike Pérez y Jabicombé son las apuestas de esta temporada para provocar la carcajada.

Nuevas web

El Auditorio y el Teatro han presentado ante los asistentes sus renovadas páginas web, más dinámicas y actualizadas, que facilitarán la comunicación con el público. Se trata de abrir nuevos canales de comunicación e interrelación más eficaz. En los nuevos sites el usuario encontrará toda la información que necesita sobre espectáculos y artistas, bonos, compra de entradas, promociones y otras ofertas.