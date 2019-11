El concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria recaudará fondos para paliar la soledad en los mayores

El concierto benéfico de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que se celebrará este 20 de diciembre en el capitalino Auditorio Alfredo Kraus, destinará su recaudación a paliar la soledad que viven los mayores de la isla.



Este es el objetivo que mueve este año la iniciativa solidaria, que ayudará a la asociación sin ánimo de lucro Iniciativas Humanas, que se dedica desde hace 19 años a acompañar y asistir a personas mayores solas o con problemas de dependencia.



El programa del concierto incluye como novedad en esta edición a jóvenes intérpretes de la región, tras una serie de audiciones realizadas por el equipo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.



Entre los músicos participantes destacan el trompetista Yeray González, los pianistas Isaac Martínez y Víctor Naranjo y la violinista Katia Nuez, quienes estarán dirigidos por la batuta de la directora francesa Corinna Niemeyer.



También participará en esta función, con un precio de 15 euros y 10 euros para la fila cero, el Coro de la OFGC, que será parte de un programa que incluye obras de Vivaldi, Schumann, Chaikovski, Humperdink, Schubert, F. Cedrés y un popurrí de villancicos tradicionales españoles con la fiesta navideña.



El concierto, en colaboración con la Fundación Disa y el Cabildo de Gran Canaria, será, como ha explicado el maestro Karel Mark Chichon, "puramente benéfico", ya que incluye no solo un valor social en su recaudación de fondos sino que será "una oportunidad para el talento de las islas".



Este cambio de formato ofrece a los músicos isleños la posibilidad de "actuar con una orquesta de prestigio" y participar, a su vez, de la recaudación de fondos para Iniciativas Humanas.



Por tanto, ha celebrado Chichon, se ha creado un programa "benéfico y global" con una "variedad correcta" en su oferta musical, que será "popular en el mejor sentido de la palabra", como lo ha descrito en rueda de prensa.



Además, ha celebrado la participación como directora Niemeyer, ya que "su carrera estelar será una guía profesional para los jóvenes talentos", con un programa del que se ha declarado "orgulloso".



Así mismo ha adelantado que el nivel de las nuevas generaciones de músicos le ha "sorprendido para bien", por lo que en diciembre se realizarán nuevas audiciones para incluir a músicos emergentes de las islas en otros conciertos de la OFGC.



En nombre de Iniciativas Humanas, Caridad Cuyás ha agradecido este apoyo porque "hoy en día la soledad es un gran problema del que toda la sociedad es consciente" y algo que "no se puede olvidar, aunque la vida vaya corriendo y no haya tiempo".



La ONG trabaja en "residencias, domicilios y centros socio-sanitarios para acompañar a los mayores", en lo que también colaboran las nuevas generaciones con programas de colaboración que "animan y nos animan", ha asegurado Cuyás.



Hay que "invertir tiempo en ellos y con ellos", los mayores no solo dentro del seno familiar, sino en la sociedad porque "la soledad también está al lado de casa, en el portal de al lado y en el mismo edificio".



Por su parte, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, ha puesto en valor la importancia de "hacer visibles las realidades cotidianas" como la soledad en los mayores, que es un problema "cada vez más frecuente".



Se trata de "un compromiso social" al que ha llamado a unirse, "para poder participar, mejorar y empatizar" con estas situaciones y de esta forma "cumplir sueños y llegar a los corazones desde la música", ha dicho.



Por su parte, la directora de la Fundación Disa, Sara Mateos, ha subrayado las palabras de la consejera y ha asegurado que la elección de la ONG obedece a "una labor muy importante" a la que "hay que dar visibilidad".