El concurso 'Sonora Las Palmas de Gran Canaria' bate récord de participación con 119 artistas

El concurso de bandas y artistas Sonora Las Palmas de Gran Canaria, conocido como La Caja Sonora y Capital Sonora, registra en su décima edición un récord de participación, al recibir 119 propuestas musicales.

Esta es la mayor cifra de artistas que registra el proyecto desde que su primera edición como La Caja Sonora, celebrada en 2007, ha destacado este miércoles en un comunicado la dirección del certamen.

De estos 119 proyectos se seleccionarán diez finalistas por parte de un jurado especializado compuesto por personalidades del mundo de la cultura de las islas. El fallo del jurado, con los diez artistas que participarán en la final el 31 de marzo y el 1 de abril en el Espacio Miller del Parque de Santa Catalina, se dará a conocer este jueves.

La final de Sonora Las Palmas de Gran Canaria será el inicio de cuatro jornadas en las que se conmemorará la décima edición del certamen de grupos canarios.

Entre las propuestas de esta edición destaca también una jornada de música para el público familiar, el 2 de abril en horario matutino, y un festival gratuito en la Plaza de la Música, el 24 de junio, encabezado por Loquillo, los colombianos Ácido Pantera, Lajalada y la banda ganadora del certamen.

El primer premio incluye una dotación de 5.000 euros que deberán invertirse, necesariamente, en un proyecto de promoción musical, como la grabación de un disco, y la posibilidad de actuar en el gran festival final junto a Loquillo, Ácido Pantera y Lajalada; mientras que el segundo premio consiste en un cheque por 1.500 euros, también destinado a la creación y promoción musical.

Además, los diez finalistas de Sonora Las Palmas de Gran Canaria tendrán la posibilidad de ser seleccionados para actuar en tres de los festivales que se celebran en el circuito canario: Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro).

Los directores de estos tres festivales forman parte del jurado que designará a los ganadores de la décima edición, que tiene a Teddy Bautista como presidente de honor.

Sonora celebra diez ediciones por las que han pasado bandas como Texxcoco, The F.E.O.S., Oscartienealas, The Amaroses, Line, The Buccanan, Red Beard, Mondo Diávolo, Frank Wild Year, Asi Se Murió, Zeazon, Nimañana, El Viejo Astra, Said Muti, Soulamente Solo, The Good Company, El Pez Listo o Bel Bee Bee, entre otros artistas y grupos del archipiélago.