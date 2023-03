Novela, música y perfomance conforman el espectáculo Amanecer Rojo que se estrena este domingo día 26 de marzo a las 20:30 horas en Fábrica La Isleta en el ciclo Jazz entre amigos. Creado por el contrabajista y compositor Nelson Saavedra, se trata de una propuesta interdisciplinar con el Ensamble Diario Sonoro integrado por una veintena de artistas.

Inspirado en el libro homónimo de Pierce Brown, el Amanecer Rojo de Nelson Saavedra recurre a la semilla del sueño como recurso primigenio de la composición y tras el éxito cosechado en la presentación de la primera parte de este trabajo, ahora se estrena en su totalidad con la formación Ensamble Diario Sonoro. Una propuesta artística creada a partir de la necesidad de mostrar universos sonoros en los que funde diversos estilos y formaciones cambiantes. Ensamble Diario Sonoro plantea un viaje a través de una vida, plasmando vivencias en música a modo de diario. Cada día una nueva experiencia, cada día una nueva pieza, tanto es que va mutando y creciendo como una germinación del acto compositivo.

Con arreglos, composición y dirección del músico Nelson Saavedra, el espectáculo Amanecer Rojo contará con los siguientes artistas: Luis Sánchez, piano; Kervin Barreto, trompeta; Lucas Rousset, Trompeta; José Carlos Cejudo, contrabajo; Jonay Mesa, guitarra; Juan Pérez, batería; Jose Ángel Vera, saxo tenor; Juan Antonio Martín, saxo barítono; Noelia Olivares, oboe; Lara Álamo, flauta travesera; Illya Luckyanov, flauta travesera; Marta Sánchez, clarinete; Anabel Estévez, violín; Gabriela Verdú, violín; Óscar Guerra, viola; Alba Hernández, cello; Inoa Segi, coordinación artística; Devitha Pradinda, performance; Biselé, narración.

“Me resultó muy extraño llegar ahí. Todos esos recuerdos difusos, todas aquellas notas lanzadas al viento. No me acuerdo de nada. Se hizo la noche y empecé a tocar. Tocaba junto a la soledad de aquel paraje, con el sonido de aquella madrugada. En ese momento íntimo, cada nota era un paso más en la inmensidad del vacío, cada pasaje era el veneno de mi alma. Allí me ví. Solo en la inmensidad de la incertidumbre. (…) Tenía la esperanza de que volviera en algún momento. Que me sorprendiera con su sonrisa en el amanecer rojo”. Extracto del libro Amanecer Rojo, de Pierce Brown

Finalizado el estreno de este espectáculo, y como cada domingo en Fábrica La Isleta, dará comienzo la Underground Jam Session en la que quedan invitados cuantos artistas deseen subir al escenario del nuevo espacio del centro, ubicado en el Polígono Industrial de Las Torres, concretamente en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria.