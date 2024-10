K1ZA: “Tengo una parte buena, una diferente y alegre, pero ‘Dosis’ es como lo más oscuro de mí”

K1ZA es una joven artista, natural de Madrid, que en los últimos años se ha afianzado a pasos agigantados en el panorama del rap a nivel nacional. Su estilo es muy característico, con un sonido y un mensaje propios que la sitúan como alguien con mucha personalidad y crudeza en España. En la actualidad, y tras haber publicado ya los adelantos de Soy Dios (Ego) y No lo noto (Orgullo), K1ZA va camino de lanzar en diciembre el que será su primer disco en formato LP, Dosis, donde dará a conocer todo su potencial inoculado a través de 13 venenos en forma de canciones.

Es importante conocer los orígenes musicales de una artista para saber desde qué punto y cómo comenzó su carrera. ¿Cómo fueron tus orígenes en la música? ¿Te costó mucho dar el paso a la hora de lanzar tus primeros temas?

Mis orígenes fueron estudiando piano y guitarra en escuelas de música. A partir de ahí, empecé a componer en mi casa. En un principio, tuve un grupo de rock y luego ya me fui centrando en el rap y comencé a grabar mis primeras canciones en casa de unos amigos que tenían un micro y un colectivo de música techno.

En esa época, en la de mis inicios, me grababan mis amigos y me pasaban mis temas, pero no los subía a ningún lado. Luego, con el paso del tiempo, fueron mis propios amigos y amigas los que me decían todo el rato que publicara las canciones y ya las empecé a poner en Instagram. En este sentido, un día un chico me dijo una plataforma para colgarlas en Spotify y comencé a subirlas ahí también.

Con todo esto, la repercusión era cero, me escuchaban mis amigos y ya. Fue a raíz de Batalla de Promesas que cantando mis canciones, en parques y demás lugares, se me hizo viral un vídeo y ya eso me abrió algunas puertas y empecé a trabajar con el equipo que estoy actualmente. Y así hasta ahora, con trabajo y constancia.

Todo ha ido muy despacito. No ha habido aquí un boom de la noche a la mañana. Obviamente se te hace viral un vídeo, pero al final es el trabajo de poquito a poco el que va haciendo que todo crezca, porque a mí ese vídeo hizo que la gente me conociera, pero no me ha causado el establecerme en la música ni nada.

Tu estilo es muy característico, con un sonido y un mensaje propios que hacen de ti una artista con mucha personalidad. En este sentido, ¿cuáles han sido y son tus referentes? ¿Qué dirías que es lo que más caracteriza a K1ZA, en general, y a su mensaje en la música, en particular?

Mis referentes han sido, sobre todo, grupos de punk. Es lo que más he escuchado y, al final, mi rap está muy influenciado por ello y por el rock. Non Servium, Eskorbuto y Kaos Urbano, entre otros, son grupos que llevo escuchando desde que era más pequeña y creo que mi música y mi voz están muy influenciadas por eso.

Luego, lo que me caracteriza diría que son esas influencias que han causado que tenga una voz así como muy rasgada y con la que aporto un toque de punk dentro del rap, con la forma de distorsionar la voz y eso.

En cuanto a mi mensaje, trato de no usar eufemismos ni nada, digo las cosas tal cual las pienso. Intento que la rabia o el dolor que siento lo pueda transmitir al público a través de mis letras. También, uso bastantes metáforas, pero muchas veces digo las cosas tal y como son para que sientas eso y te llegue la incomodidad, que te haga pensar… Que no te deje indiferente es lo que intento.

Estás a las puertas de lanzar el que será tu primer disco en formato LP, Dosis, que contará con 13 canciones y varias colaboraciones con artistas y productores. ¿Cómo surge la idea de crear este disco? ¿Qué es lo que esconde en sus entrañas Dosis? ¿Cuál es su concepto?

Llevaba mucho tiempo queriendo hacer un disco y, simplemente, no había sido el momento aún. De repente, dije: “Quiero hacer ya mi álbum”. Entonces, todo empezó porque leí sobre un monstruo que tenía varias cabezas y dije: “Me gustaría hacer esto, como que mi disco sea un monstruo con varias cabezas y que cada una de ellas represente uno de los monstruos que llevamos dentro”. Esta era un poco la idea inicial y, de hecho, los primeros temas los hice pensando en eso.

Avanzando en el proceso creativo se me ocurrió que en vez de monstruos fueran venenos y que cada canción representase un veneno de los que llevamos dentro. Personalmente, los que en mi caso llevo dentro, porque al final yo no sé cada uno qué es lo que tiene dentro y con lo que carga.

Entonces, quería hacer como una introspección, decir cuáles son mis venenos y que estos fueran 13 porque es un número que a mí siempre me ha representado mucho. De ahí, surgió lo de los 13 venenos y que el álbum se llame Dosis. Todo tiene que ver con serpientes, con veneno, y está bastante relacionado entre sí. Este disco diría que es una parte de mí. Tengo una parte buena, una diferente y alegre, pero Dosis es como lo más oscuro de mí.

En Dosis, tu próximo disco, abordas, además del rap, otros géneros musicales como el trap, el drill y el techno. Todo ello bajo el paraguas de varios productores. ¿Qué tal ha sido la experiencia de introducir tantos sonidos nuevos en este álbum? ¿Cómo ha sido trabajar con 7 productores diferentes para ello?

Para mí ha sido un cambio brutal. Venía haciendo música que me gusta un montón y con la que me sentía muy cómoda, boom bap oscuro, con el mismo productor y sin salirme de ahí.

A mí la música me flipa en todos sus aspectos y la que escucho es muy rica y variada. No escucho solo boom bap. Entonces, para mí ha sido brutal el hecho de poder trabajar con productores con los que nunca habría imaginado colaborar, gente a la que admiro mucho y que le ha dado su toque al disco, convirtiéndolo en algo muy especial.

La experiencia de introducir nuevos sonidos en el álbum ha sido súper buena. A ver, en mi caso vengo del techno, empecé con mis amigos que tenían un grupo de este género, entonces siempre me ha flipado meterlo en los directos. Todos mis espectáculos van cargados de techno y poder introducirlo dentro de mis canciones como tal, no solo de mis conciertos, es algo que me ha flipado.

En cuanto a géneros concretos, por ejemplo, el trap es uno que nunca me había llamado mucho la atención, pero trabajando con algunos productores como Geckodelarue, por ejemplo, que hace beats así más de trap, pues me ha flipado, me he sentido muy cómoda y creo que han salido unos temas que están bastante guapos.

Hasta el momento, has lanzado dos adelantos del que será tu próximo disco. Soy Dios (Ego) y No lo noto (Orgullo) representan dos de los 13 venenos que ya nos invitan a conocer la línea a seguir del trabajo. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado para sacar adelante el disco? ¿Crees que has conseguido plasmar la idea que querías en general?

La dificultad ha estado en el tema del tiempo. Me puse con el disco hace muchos meses y te confías porque lo estás haciendo con antelación y, de repente, ves que no llegas. Una anécdota es que tuve un bloqueo con tres de los temas del álbum, a pesar de que tenía claro los venenos que quería tratar, tres letras que me quedaban por escribir. Había hablado ya con mi productor y habíamos quedado en un día concreto para grabar. No lo podía retrasar más porque el disco lo tenía que entregar ya.

Entonces, en una mañana escribí los tres temas que me quedaban de Dosis, cuando los otros los había escrito poco a poco. Con la presión me salieron y la verdad es que, al final, son canciones que me gustan mucho y con las que estoy muy contenta. La cuestión, en conclusión, ha estado en el tema del tiempo, ya que de resto con la gente que he trabajado ha ido súper bien, todos los productores genial y no tengo queja de nadie. Tengo un equipo muy bueno.

La verdad es que creo que no puedo estar más contenta con el disco. Siento que Dosis no puede ser más representativo de lo que tenía en mi cabeza. Es tal cual como lo quería hacer y tengo muchas ganas de que salga ya el próximo 13 de diciembre. Esto es algo que me hace ilusión porque siempre había querido sacar algo el 13 del 12 y pues nada mejor que el hecho de que salga publicado mi álbum.

Eres una de las grandes revelaciones y realidades del rap en los últimos años en España. ¿Cómo has manejado todo el cambio de vida que ha supuesto tu crecimiento en la música? A nivel general, ¿cuál es tu opinión y/o visión sobre la escena musical de rap en nuestro país?

Si te soy sincera, no he vivido esto como un cambio de vida. Hasta hace nada seguía estudiando; sigo trabajando de profesora de inglés, que llevo casi diez años y no lo he dejado, tengo las mismas amigas… Al final, en la industria he conocido a mucha gente, pero amigos como tal de verdad a lo mejor solo son dos.

Entonces, creo que tengo una vida muy normal, no me siento aquí ninguna súper estrella ni nada. Soy una persona que se dedica a la música y a otras cosas y su vida sigue exactamente igual. Lo único que ha variado es que ahora mismo me estoy dedicando 100 % a lo que me gusta, a la música. Tengo la suerte de poder hacer de mi hobbie mi trabajo.

Sobre la otra cuestión, considero que hay una escena súper potente. A ver, me parece que faltan sonidos nuevos muchas veces. Lo que está empezando a sonar por Estados Unidos o en algunos países de Europa es como que a España tarda más en llegar. Pero bueno, en mi caso he tenido la suerte de trabajar con productores que escuchan mucha música de fuera y que creo que al disco le han aportado sonidos muy buenos.

En general, la escena en España me parece muy potente y buena. Luego hay gente con la que tienes más afinidad y con la que menos y, bueno, también hay muchas falsedades y poses, lo típico de estos mundos. A pesar de ello, creo que hay nivel y me quedo, sobre todo, con eso.

Con el disco a la vuelta de la esquina a finales de este año, ¿cuáles son tus planes u objetivos futuros? ¿Alguna gira propia del disco cuando salga?

Sí, la idea es esa. Ahora mismo tenemos el último festival del año, después de eso hacemos un parón y ya en enero o febrero, no sé exactamente cuándo, comenzará la gira del disco. Intentaremos ir a todos los sitios que podamos y luego ojalá poder estar en todos los festivales que se pueda el año que viene. Es algo que disfruto un montón y que me encantaría.

Y ya después de todo tengo un montón de canciones guardadas, sobre todo colaboraciones, que no han salido, que no me cabían en el disco. Tengo muchas ganas de seguir sacando cosas después del álbum y, en general, de seguir hacia delante.