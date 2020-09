La ACB ensaya con la Supercopa la vuelta a la "normalidad" del baloncesto

El retorno del baloncesto español sin una burbuja como la desplegada para la fase final por el título de Valencia se ensaya este fin de semana en la Supercopa Endesa de Tenerife, en la que se dispondrá el mismo operativo que se realizará en el retorno de la Liga Endesa a partir del 18 de septiembre.

Si el fútbol tuvo ya en la resolución de LaLiga disputada en junio y julio un tiempo de rodaje de protocolos sanitarios, pruebas PCR y estrategias para evitar los contagios de COVID-19, el baloncesto se resolvió en una fase final con los doce primeros equipos de la Liga en la Fuente de San Luis de Valencia, con lo que su momento de la verdad llegará este septiembre.

No obstante, fuentes de la ACB aseguran a EFE que no se parte de cero: los doce equipos participantes estuvieron entrenando en sus canchas mes y medio antes de ir a la 'burbuja' de Valencia casi sin positivos, y los siete equipos que no estuvieron en esa competición (los seis que estaban en la Liga y el Gipuzkoa Basket, único ascendido) dedicaron ese tiempo a prepararse. No ha habido doble velocidad en la adaptación a la COVID, según la asociación.

De esta manera, lo que se disponga en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) será a grandes rasgos el mismo protocolo que seguirán los otros dieciocho pabellones de la competición: una zona verde solo accesible para deportistas, técnicos y árbitros, que tendrán que hacerse un test; y una zona azul que incluirá las gradas, donde estarán los medios de comunicación, y el público cuando lo permita el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La obligatoriedad de la mascarilla será total excepto jugadores que estén en el acta de juego, entrenadores y árbitros; el balón se desinfectará cada vez que salga del terreno de juego; y la mesa de anotadores, donde se toman las estadísticas y se sitúa el narrador de la megafonía, contará con una mampara de metracrilato.

Aunque el protocolo médico que decidirá con cuántos positivos y en qué condiciones se suspende un partido está aún por confirmar, en la asociación de clubes tienen claro que antepondrán las condiciones sanitarias a cualquier otra situación, por lo que no dudarán en suspender un duelo si hay una cadena de contagios.

En el plano puramente económico, la COVID-19 ha impactado directamente en la principal fuente de ingresos de la mayoría de los clubes: las taquillas. Sin ellas, el daño es muy importante para los clubes, aunque en general los abonados han respondido a las campañas de renovación, pese a que no se sabe cuándo volverán.

Asimismo, desde la asociación recalcan todos los clubes de la Liga, a excepción de Real Madrid, Barça y Joventut, mantienen un patrocinador principal que da nombre al conjunto. Algunos estrenan marca, como Baskonia con TD Systems y Fuenlabrada con Urbas, pero mantienen a su anterior patrocinador en segundo plano, lo que se entiende como una muestra de compromiso de las marcas.

La patronal de clubes valora especialmente que con la Fase Final Excepcional de Valencia se salvaron económicamente las cuentas de la temporada: los 33 partidos que acabaron con el título ganado por el Baskonia mejoraron su audiencia un 28% respecto a la Liga Regular, y a nivel internacional se vieron en 125 países. A esta se suman los 169 millones de espectadores que vieron fragmentos en informativos.

También se hizo un esfuerzo en la competición por hacer convivir en una sola pista a los patrocinadores de la ACB y los 263 marcas que apoyan a los doce clubes participantes, pero sin perder el aspecto sobrio en el pabellón que está implantando la organización en las últimas Copas del Rey.

Por esto mismo, la asociación no pretende hacer grandes cambios en cuanto a la imagen televisiva de la competición, aunque no tenga público. No se prevé que se instalen elementos tecnológicos como aficionados virtuales, aunque sí se ampliarán los espacios de visibilidad para las marcas, en coordinación entre clubes y ACB.

De la misma forma, en cuanto al sonido, el baloncesto español apostará por la naturalidad: reforzará los micrófonos y sistemas que detecten el sonido del balón golpeando la canasta o la tabla, las zapatillas sobre el parqué y los gritos de jugadores y entrenadores. Se mantendrán los 'speakers' de cada cancha pese a no haber público.

Todo esto, estará a ensayo en la Supercopa de Tenerife, que tendrá una visibilidad especial en África, donde la ACB ha firmado un acuerdo con la red social Facebook para emitir los partidos en alta resolución en 52 países del continente, en la página de la competición y en la de deportes de la plataforma, que tiene más de 14,7 millones de seguidores.