El IPC subió un 1,7 % interanual en mayo en Canarias

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,7 % en mayo respecto al mismo mes de 2017 en Canarias, tras incrementarse un 0,7 % en relación a abril, acumulando un aumento del 1 % en los cinco primeros meses del año, según datos publicados este mércoles por el INE.



Bebidas alcohólicas y tabaco y transporte son los grupos de productos y servicios que más se encarecieron en mayo frente a un año atrás en las islas, al elevar sus tarifas en un 4,4 % y un 3 %, respectivamente, de acuerdo a las cifras del INE, el Instituto Nacional de Estadística.



En comparación con mayo de 2017 también subieron sus precios en el archipiélago alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4 %), comunicaciones (2,3 %), hoteles, cafés y restaurantes (2,1 %), vivienda (1,5 %), vestido y calzado (0,9 %), otros (0,6 %), enseñanza (0,2 %) y ocio y cultura (0,1 %), mientras que bajaron solo los de menaje (-0,2 %) y medicina (-0,1 %).



Vestido y calzado y transporte registraron, por su parte, los mayores encarecimientos en relación a abril, cifrados en el 2,1 % en ambos casos, detalla el INE.



En el cómputo mensual también se incrementaron los precios de vivienda (1,4 %), alimentos y bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco (0,3 % en ambos casos), menaje (0,2 %) y comunicaciones y otros (los dos un 0,1 %).



Los de medicina y transporte no variaron y los únicos que bajaron son los de ocio y cultura (-0,3 %) y hoteles, cafés y restaurantes (-0,1 %).



Así, el grupo más inflacionista de enero a mayo en Canarias es el de bebidas alcohólicas y tabaco, con una subida del IPC del 4,7 % de sus tarifas, seguido por transporte (3,3 %), comunicaciones (3,2 %), vestido y calzado (1,2 %), medicina (0,9 %), menaje (0,7 %), hoteles, cafés y restaurantes (0,5 %), alimentos y bebidas no alcohólicas y ocio y cultura (0,3 % ambos) y enseñanza (0,1 %).



Las tarifas del apartado otros permanecen sin cambios en ese periodo, en tanto que las de la vivienda bajan un 1,2 %, conforme al INE.