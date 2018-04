La comisión sobre el accidente de Spanair buscará "arrojar luz" sobre lo ocurrido hace casi una década

La Comisión de Investigación sobre el accidente aéreo de un avión de Spanair en Barajas en 2008 se ha constituido este miércoles en el Congreso casi diez años después del siniestro con el objetivo de "arrojar luz" y evitar nuevas catástrofes aéreas de este tipo en un país con más de 185 millones de pasajeros al año.



En la primera sesión ha sido elegida presidenta de la comisión la diputada canaria de Unidos Podemos Meri Pita, que confía en que los grupos parlamentarios sepan estar "a la altura" para "esclarecer" y "poner certidumbre" sobre las causas del accidente, que causó 154 muertos.



"En este accidente se produjo una cadena de errores que no ha sido aclarado del todo o con la suficiente certeza", ha asegurado esta diputada procedente de Gran Canaria, la isla a la que se dirigía el avión siniestrado y origen de muchas de las víctimas.



Los grupos se han dado un mes de plazo para proponer la agenda de comparecientes, aunque Pita ha adelantado que pilotos y expertos en seguridad aeronáutica ya han solicitado acudir al Congreso.



Por el momento, la comisión tiene seis meses por delante para elaborar sus conclusiones, aunque la presidenta ha dejado claro que el tiempo no debe limitar los trabajos ni tampoco el alcance de la investigación.



Sí cree "prematuro" que se pueda reclamar una reapertura del caso judicial por el accidente, tal y como han reclamado las víctimas del siniestro.



Para Pita, lo importante es elaborar un buen dictamen que proponga medidas concretas para evitar nuevos accidentes en el futuro, si es necesario incluso modificando la legislación sobre seguridad aérea.



La creación de esta comisión de investigación fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 6 de febrero con la abstención del PP.



Fue solicitada por Unidos Podemos y ERC a petición expresa de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, que había presentado en el Congreso miles de firmas reclamando la puesta en marcha de la investigación parlamentaria.



Para la asociación, existen responsabilidades claras comenzando por el Ministerio de Fomento y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) dependiente de este mismo ministerio que, a su juicio, hizo un "trabajo impresentable" y no tuvo en cuenta a los fallecidos.