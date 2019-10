El presidente del Cabildo de Fuerteventura dice que el monumento de Chillida para Tindaya "no es una prioridad"

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, del PSOE, ha dicho este viernes que el monumento ideado por el desaparecido escultor vasco Eduardo Chillida para la montaña de Tindaya “no es una prioridad” para la isla, aunque ha recalcado su apuesta personal en su favor.



Blas Acosta ha comparecido en el pleno de la corporación majorera a petición del Grupo Popular y después de que el consejero de Patrimonio Histórico, Andrés Briansó, de Podemos, anunciara en varios medios de comunicación que el Cabildo, donde la formación morada gobierna en un pacto con el PSOE y NC-AMF, había decidido dar carpetazo a este proyecto para centrar en adelante los trabajos en la protección de los valores naturales y patrimoniales de la montaña de Tindaya.



Tras las declaraciones realizadas por el consejero de Podemos, el presidente de la patronal turística de la isla (Asofuer), Antonio Hormiga, insistió en que el proyecto monumental previsto en Tindaya es "estratégico" para fomentar un turismo cultural, de calidad y fundamentado en criterios de sostenibilidad.



Acosta contestó a la reclamación de esta patronal días después para afirmar que Fuerteventura existen otras prioridades de las que preocuparse, si bien mostró posteriormente su apoyo a este proyecto escultórico asegurando que se haría si de él dependiera.



En el pleno del Cabildo de este viernes, el portavoz del PP, Claudio Gutiérrez, ha manifestado que la idea de Chillida fue, en su momento, “un proyecto ilusionante” para la isla que derivó, más tarde, en un entramado judicial.



Gutiérrez ha preguntado a Acosta cuándo se va a proceder a la renovación de los miembros de la Fundación Tindaya, creada en 2016 para velar por el proyecto del artista, además de por la situación en la que se encuentra el estudio encargado de analizar la viabilidad de la obra, y si su ejecución, o no, se debatirá en el pleno para que puedan posicionarse al respecto los 23 consejeros de la corporación.



En su comparecencia, Blas Acosta ha explicado que en la pasada legislatura se encargó, por un presupuesto de 15.000 euros, a la empresa Silo que hiciera una consulta preliminar de mercado para poder determinar la viabilidad técnica, económica y jurídica del proyecto.



Según Acosta, las conclusiones de ese estudio se conocerán en breve y también se determinará si hay empresas interesadas en ejecutar la obra a cambio de una concesión para explotar el espacio.



Además de asegurar que el grupo de gobierno que preside "no se ha olvidado de Tindaya”, Acosta ha reconocido que ha sido un proyecto “mal explicado desde el comienzo”.



El presidente del Cabildo majorero ha garantizado que cuando tenga los resultados del estudio encargado a Silo "no se ocultará ni habrá inconveniente en llevarlo a pleno para que lo puedan conocer todos los consejeros", si bien ha recalcado que “no es una prioridad ahora mismo del gobierno invertir más tiempo, porque hay otras necesidades”.



Acosta ha criticado la "demagogia" que, en su opinión, se ha hecho con Tindaya, un proyecto, ha dicho, en el que “mucha gente ha robado dinero, aunque, lamentablemente, los jueces no los ha trincado para meterlos en la cárcel".



El presidente majorero ha afirmado que el consejero de Podemos Andrés Briansó “no es sospechoso” porque siempre ha manifestado en el pleno estar en contra del proyecto de Chillida en Tindaya.



Briansó apuesta por crear un parque arqueológico en la zona que ponga en valor los grabados podomorfos de la montaña, e incluso ha planteado la posibilidad de ampliar su protección como Bien de Interés Cultural, hasta ahora limitada a la cima, para que abarque a los yacimientos del entorno.



Acosta ha aclarado al popular Claudio Gutiérrez que los miembros de la Fundación Tindaya se renuevan automáticamente, y el vicepresidente primero del Cabildo, Alejandro Jorge (NC-AMF), ha asegurado que en este asunto no existe “ningún tipo de fricción” entre los socios de gobierno de la corporación.



La portavoz de CC en la institución majorera, Lola García, ha acusado al grupo de gobierno de “vender humo” y de haber confundido a la población de la isla con posturas independientes, al tiempo que ha pedido al grupo de gobierno que adopten una decisión conjunta sobre este proyecto.