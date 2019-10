Un hotel de Fuerteventura anuncia un ERTE tras quedarse vacío por el cierre de Thomas Cook

La quiebra de Thomas Cook empieza a tener consecuencias en los hoteles de Canarias más dependientes del turoperador británico, como el Fuerteventura Princess, cuya ocupación ha bajado del 93% a menos del 20% -y podía desplomarse a solo un 2% en un mes-, lo que ha desencadenado un expediente de regulación temporal de Empleo (ERTE).



El cese de operaciones de Thomas Cook, el pasado 23 de septiembre, no sólo produjo la cancelación de nueve vuelos semanales directos desde el aeropuerto de Fuerteventura con Reino Unido, sino también ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro de varios hoteles, la mayoría en el sur de la isla, que trabajaban en exclusiva con el mayorista británico.



El Fuerteventura Princess, en la zona de Jandía, ha sido el primero en verse afectado y en tener que anunciar un ERE temporal.



El anuncio se produce después de que la cadena hotelera haya terminado en mayo unas reformas con una inversión de en torno a 10 millones de euros para acogerse al contrato que pedía el turoperador británico.



El Hotel Fuerteventura Princess cuenta con 688 habitaciones de las que un 95% estaban contratadas con Thomas Cook en garantía y exclusividad durante cuatro años, en concreto desde mayo de 2019 hasta 2023.



Sin embargo, la caída del turoperador ha hecho que, de un día para otro, se haya pasado de un 93% de ocupación al 2% que ya esperan a un mes vista, lo que supondría alrededor de unos diez clientes en todo el hotel.



En declaraciones a Efe, el director del Fuerteventura Princess, Tomás de Vera, ha señalado que, por responsabilidad empresarial y por no seguir acumulando pérdidas y poder afrontar el futuro de una forma más viable, han solicitado "una suspensión temporal de la actividad para intentar luego poner en el mercado la oferta del hotel lo antes posible”.



La suspensión de actividad afectará a una plantilla de entre 159 y 163 empleados sobre los que ahora se ha instalado el desánimo y la incertidumbre ante lo que pueda pasar en los próximos meses.



“Desde mayo hasta ahora la ocupación había sido muy buena y la aceptación por parte de los clientes, tras la reforma, ha sido tanto en satisfacción como en ocupación muy buena”, ha apuntado el director del hotel.



De vera ha asegurado que aún se desconoce cuándo podrá volver a ponerse el hotel en el mercado porque “tal y como está el mercado puede ser este verano o el próximo invierno”, aunque “la idea es trabajar para estar abiertos el próximo verano”, todo dependerá de las fluctuaciones del mercado y la demanda.



La idea de la empresa hotelera es recontratar cuanto antes, aunque la situación puede ser complicada teniendo en cuenta que se trabaja a dos años vista y ya todos los hoteles están contratados para el invierno 2020/2021, por lo que la cadena tendrá que buscar nuevos turoperadores.



Aún no se sabe cuándo cerrará sus puertas, “hay un mes de plazo para hacerlo con acuerdo y, si no fuera así, habría que remitirlo a la autoridad laboral, lo que llevará más tiempo”, ha aclarado.



El director del hotel Fuerteventura Princess ocupa el mismo cargo en el Jandía Princess, otro complejo de la misma cadena, y sobre el que ha desmentido cualquier situación de crisis como consecuencia de la quiebra de Thomas Cook.



El Jandía Princess está en garantía con el turoperador alemán TUI, el principal mayorista con el que opera el destino Fuerteventura.



De Vera ha dejado claro que Princess es “una empresa con muchos años en el mercado, viable y que no está participada por Thomas Cook”, por tanto “a nosotros no nos afecta la insolvencia de Thomas Cook a nivel financiero, ni operativo”.



A su juicio, lo del Fuerteventura Princess es sólo “una medida responsable como empresa para reorganizarnos comercialmente y poder abrir cuanto antes y con más fuerza en el mercado”.