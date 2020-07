Feministas de Podemos en Fuerteventura condenan la falta de contundencia de miembros del partido tras la denuncia de acoso en Puerto del Rosario

Feministas del grupo de trabajo de Podemos en Fuerteventura condenan la falta de contundencia de miembros del partido tras la denuncia de acoso en Puerto del Rosario por parte de una exasesora hacia un concejal. En un comunicado, se han mostrado contrarias a las declaraciones del consejero en el Cabildo Andrés Briansó que en una entrevista en Cope, aunque aseguró que “es indigno los comportamientos denunciados”, añadió que “poco contribuimos a aliviar el daño o a solucionar el problema si nos lanzamos en este circo mediático que algunos tienen ganas de alimentar” y que “es despreciable iniciar un juicio paralelo, un linchamiento mediático”.

Briansó denunció en esa entrevista “también la bajeza del aprovechamiento político por parte de grupos de la oposición, capaces de intentar sacar rédito de situaciones que exigirían un exquisito respeto a las personas afectadas y a la justicia”. Se trata de un argumento compartido por el grupo de Podemos en el municipio, que cree que los comentarios y actitudes que han trascendido son “reprobables, impropios y graves al ser dirigidos por un hombre a una mujer que además habían concurrido en la misma lista electoral y compartían relación laboral”. Para el grupo feminista, el actual líder de la formación en la isla debe dejar de serlo.

No obstante, los miembros de la formación en Puerto del Rosario añadieron en el comunicado que defienden “la presunción de inocencia y la protección de la intimidad de las partes implicadas, considerando que el filtrado de los detalles más sórdidos de la denuncia contribuye a un aumento del daño, a una posible doble victimización, así́ como la innecesaria generación de dolor a familiares”.

Para el Grupo de Trabajo Feminista de Podemos Fuerteventura, liderado por Odaya Quintana “no hay justificación para los hechos, ni aunque se trate de un tema político, que es cómo han querido defenderlo”, apuntan en el escrito, en el que añaden que los hechos “están claros” y no permitirán que por parte de la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Lilian Concepción y el alcalde, no se tomen las medidas pertinentes “ante un caso tan grave como es la denuncia interpuesta de la ex asesora por acoso sexual”.

El grupo considera que desde Podemos Canarias la posición sí que es “clara y contundente”, ya que “el acoso sexual es una forma más de violencia machista y las administraciones públicas tienen un plus de responsabilidad, y no solo deben de ser rigurosas en el cumplimiento de nuestras leyes, sino que además deben de ser ejemplo y referencia para la ciudadanía”, subrayan.

“En Podemos, entendemos el feminismo desde la diversidad, la inclusión, la sororidad, el ecologismo, la transversalidad, la lucha contra las violencias machistas y el patriarcado (ese concepto que planea desde hace siglos sobre la sociedad). La igualdad real pasa por destruir brechas, techos de cristal, prejuicios, normas establecidas que amordazan e invisibilizan tanto a las mujeres como a la comunidad LGTBI”, subraya el comunicado en el que desde el Grupo de Trabajo Feminista de Podemos Fuerteventura, y con la rúbrica de la exconsejera, Odaya Quintana, manifiestan su “sororidad” con la denunciante, Yaiza Sotorrio Espinel, y apelan que “se haga justicia”.