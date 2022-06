Fondateur de MarsBased ,Alex Bacardit : explique les avantages d'investir dans les startups en phase de pré-amorçage aux canaries.

Alex Bacardit, fondateur et PDG de MarsBased et business angel, explique les avantages d'investir dans des startups en phase de pré-amorçage et nous éclaire sur les premières étapes de la création d'une startup : ce qu'il faut savoir, comment le faire et où le faire.

Question : En guise d'introduction, qu'est-ce que vous mettriez le plus en valeur dans votre profil ?

Réponse : Je dirige une société de développement appelée MarsBased, ce qui m'a amené à pouvoir faire cela. J'ai cette entreprise depuis huit ans ; elle compte une équipe de vingt personnes réparties dans toute la péninsule ibérique. Au fur et à mesure que nous avons grandi, lancé des projets et rencontré des clients, j'ai eu l'occasion de commencer à investir en tant que business angel.

P: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui vient de sortir de l'université avant de lancer une startup ?

R: Ne perdez pas votre temps avec les chocs commerciaux. La formation formelle est souvent l'ennemi de l'esprit d'entreprise. Je pense que lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai perdu beaucoup de temps en formation. Au bout du compte, on se rend compte que le véritable apprentissage se fait par la pratique. On apprend en faisant.

p: Pensez-vous que c'est une erreur de commencer par nécessité ?

R: C'est faux et stupide. Il est également vrai que parfois les meilleurs projets naissent du désespoir, je ne pense pas qu'il y ait une règle pour tout le monde. Je suis contre les gens qui se lancent dans la mode. Nous constatons que tout le monde crée sa propre entreprise et gagne de l'argent, et au final, on trouve des projets avec très peu de substance qui abaissent la qualité moyenne de l'écosystème entrepreneurial, ce qui génère de faux espoirs.

P: Avant de créer une startup, faites-vous une validation préalable ?

R: Je pense que tout ce que vous ne pouvez pas valider avec les ventes avant de créer une startup ne devrait pas être construit.

Avant de mettre en place un projet, je vends l'idée. Je me demande : “Si je le construis, vous le paierez ? Pouvez-vous le payer maintenant ?”, toujours avec l'engagement que si je ne le construis pas, je vous rembourserai.

P: Avez-vous eu l'expérience de start-ups issues de la formation professionnelle et pensez-vous que c'est un espace propice aux start-ups ?

R: Je ne l'ai pas eu car mes collaborations avec des centres éducatifs sont très rares. Je n'ai pas suivi de formation professionnelle, mais je suis allé à l'université, même si je n'y ai pas été très heureux. Ce que je constate, c'est que les profils techniques issus de la formation professionnelle avec lesquels nous travaillons chez MarsBased sont des personnes beaucoup plus préparées à l'entrepreneuriat, qui n'auraient peut-être pas leur place dans l'environnement professionnel d'une grande entreprise, mais qui finissent par être plus performantes dans des environnements incertains, comme une start-up.

P: Que pensez-vous des équipes internationales mixtes d'entrepreneurs, et quelles expériences avez-vous à cet égard ?

R: Dans l'équipe que j'ai à Startup Grind Barcelona, nous sommes des personnes de quatre ou cinq pays différents. Cela a clairement un effet positif sur la qualité des idées, la dynamique d'équipe et les questions de rétention.

P: Avez-vous déjà eu une expérience avec des startups dans les îles Canaries ?

R: Une fois par an ou deux, je passe deux semaines sur les îles pour faire du travail à distance.

Je me souviens avoir été à La Palma il y a quelques années, dans le seul coworking qui existait, où j'ai pris contact avec de nombreuses sociétés de marketing. Vous pouvez toujours apprendre et découvrir des choses sur leur écosystème qui finissent par vous plaire.

C'est une très bonne destination pour aller travailler. S'ils pouvaient faire davantage pour accueillir les nomades numériques et les entreprises autofinancées, ils pourraient devenir un HUB très intéressant au niveau européen.

P: Quel potentiel voyez-vous dans une région comme les îles Canaries et une île comme La Palma ?

R: Il est plus facile de créer des entreprises aux Canaries que dans le reste de l'Espagne, ce qui est toujours bienvenu. D'une certaine manière, je pense que l'attraction des talents qui veulent travailler à distance, ainsi que des nomades numériques, pourrait être grandement stimulée.

Une autre ressource dont ils pourraient tirer parti est l'organisation de conférences, elle a tout ce qu'il faut en termes de paysages : montagnes, plage, beau temps... Pouvoir combiner des conférences avec des activités de loisirs de premier ordre peut toujours être avantageux.

P: Pensez-vous qu'il y a une tendance à investir dans les start-ups à un stade de plus en plus précoce ? Comment vous positionnez-vous personnellement par rapport à ces étapes ?

R: Oui, c'est le cas. Il y a une guerre, une course. De plus en plus d'investisseurs en capital-risque veulent entrer dans les entreprises de plus en plus tôt, alors qu'ils s'intéressent normalement aux grandes opportunités de plus en plus tard. Il y a de plus en plus d'investisseurs et de plus en plus de concurrence.

Personnellement, je suis de ceux qui investissent le plus tôt possible. Je pense avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres investisseurs, à savoir que je dirige une agence de développement ; les entrepreneurs viennent me voir pour me demander un budget afin de lever des fonds, ce qui me permet de voir le projet avant tout le monde et de parier dessus s'il me plaît vraiment.

P: Qu'est-ce qu'une startup doit avoir réalisé avant de commencer à chercher des investissements au stade de l'idéation ou au stade pré-SEED ?

R: Validation des affaires et ventes. Certaines personnes diront qu'il faut se concentrer sur la recherche de marchés et de métriques, mais je n'investis pas dans un projet qui n'a pas de ventes. J'ai tendance à investir dans des projets sains et non dans ceux qui ont des investisseurs attachés à un nœud coulant autour de leur cou parce qu'ils n'ont pas de ventes en ce moment.

P: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans des startups en phase de démarrage ?

R: Soyez prudent. C'est un monde très détraqué et il n'y a aucune documentation ou référence. Les gens qui viennent d'un milieu modeste et qui se sont retrouvés dans ce type d'entreprise sont perdus, car parfois on ne sait même pas s'il faut être certifié pour être un business angel.

Ce que je recommande, c'est que personne ne paie pour apprendre à le faire.