Laureano Pérez, director general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias: “Nuestra intención es animar a las gestoras de fondos a invertir en startups canarias”

Enrique Fárez

Laureano Pérez Rodríguez es director general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, el área responsable de la promoción, apoyo y participación en las actuaciones dirigidas al fomento de la actividad económica, así como de la creación, establecimiento y consolidación de empresas en Canarias. Laureano Pérez es licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

P. ¿Cómo están abordando desde su departamento la inminente aprobación, por primera vez en España, de una ley que da personalidad jurídica diferenciada a las startups frente al emprendimiento tradicional?

Laureano Pérez. Nosotros trabajamos en varias líneas: algunas son de apoyo al emprendimiento en general, y otras están dirigidas al innovador. A su vez hemos convocado una serie de reuniones con actores que intervienen en startups para recoger su feedback y elevar algunas de las ideas o de las propuestas que tenían organizaciones como Emerge y otros actores privados para la ley de startups, que ahora están en tramitación. Además, apoyamos misiones internacionales que son de referencia para el ecosistema emprendedor y estamos potenciando la aceleración de startups en Canarias.

Hemos participado, por ejemplo, en el Web Summit de Lisboa, en el Europa Startup Summit, en el Mobile World Congress de Barcelona, en la RePeople Conference, que es un evento anual que busca posicionar a Canarias como punto de encuentro de la empresa tecnológica. Asimismo, hemos lanzado el primer programa de apoyo a la aceleración de la startup para su internacionalización en colaboración con la Dirección General de África. Estamos también coordinados con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Teniendo en cuenta que la Consejería cuenta con áreas como Conocimiento, Internacionalización y otras competencias tan diversas, siempre hacemos hincapié en la coordinación para que los esfuerzos no se diluyan, y para que haya un mayor aprovechamiento. En ese sentido, creo que estamos avanzando, sobre todo a través de PROEXCA.

Con respecto a Sodecan, tenemos los préstamos de Canarias Financia. El “Financia 1” se puso en marcha en mayo del 2020 y hemos estado evaluando, además de gestionando, los préstamos que ya venían de atrás, porque hay préstamos vivos de periodos de financiación anterior. Hemos estado evaluando cómo funcionan los instrumentos financieros de apoyo a startups para innovación I+D y decidiendo cuáles de los instrumentos financieros que recogen en el último programa operativo nos interesa potenciar para el programa nuevo, el 2021-2027.

P. ¿De qué departamento es ese programa?

L.P. Es el programa operativo del Gobierno, en el que nosotros hemos hecho propuestas dentro de los instrumentos financieros. La idea que teníamos era potenciar o poner en marcha un fondo que ayude a co-invertir en este tipo de iniciativas de empresas, a la vez que mantener los instrumentos que entendemos que han funcionado bien en el “Canarias Financia 1”, que es el que está vigente ahora. Estos son instrumentos que, en principio, están funcionando. Se están dando los préstamos teniendo en cuenta siempre la dimensión del ecosistema de startups que tenemos en Canarias. También disponemos desde hace ya bastante tiempo, concretamente con la Cámara de Comercio de Tenerife, del Olympo Boxes. Es un programa que ha funcionado bastante bien a la hora del desarrollo de startups. Cada año hemos seguido apoyándolo e intentando mejorar la financiación.

Asimismo, desde hace años, hemos empezado a participar en un proyecto conjunto con la Cámara de Gran Canaria: Hábitat Startup Gran Canaria. Este proyecto nació en 2020 y se han realizado tres ediciones con una duración de seis meses. En cada una de las ediciones se han beneficiado, por ahora, cinco startups.

Además, estamos trabajando en temas que tienen que ver con el acompañamiento. Entendemos que es fundamental este paso, por lo menos en los primeros años de vida de una empresa. Puede ser que la idea sea buena, que tenga un buen proyecto, pero, si no tienen cierto asesoramiento en algunos temas concretos relacionados con la búsqueda de financiación o con el modelo de negocio, no tendrán probabilidades de éxito. Tenemos programas de apoyo de tutorización y de seguimiento con las cuatro Cámaras de Comercio. Asimismo, apoyamos las ventanillas únicas: entendemos que facilitan el hecho de poner en marcha una empresa, sobre todo para el emprendedor individual.

P. Creo que las ventanillas únicas son esenciales para evitar que siete de cada diez emprendimientos fracasen y que sus modelos de negocio no sean escalables. Con un pequeño giro y la formación adecuada se podría mejorar. Por eso, considero que las ventanillas únicas tendrían que trabajar ese componente de escalabilidad y digitalización de los proyectos empresariales y a la vez ser un punto de encuentro para que los emprendimientos sean abordados más por equipos que por personas individuales. ¿Cuál es su opinión?

L.P. Desde Promoción Económica siempre hacemos hincapié en la evaluación de los resultados para ver si compensa seguir manteniendo esas líneas o si es preferible modificar y confeccionar nuevas vías. Llevamos un tiempo trabajando en una especie de incentivos canarios, cuya línea de ayuda va dirigida a empresas en general. La idea es que permanezca abierta siempre en el tiempo, que sea de concurrencia no competitiva, que esté asociada al periodo nuevo de financiación de fondos, que las empresas puedan ir presentando sus solicitudes según sus necesidades de inversión y que cada determinados meses se vayan resolviendo los expedientes.

Asimismo, en una de las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Ventanilla Única, en Santa Cruz de Tenerife, les pedí que evaluaran qué empresas, de las que se habían dado de alta, seguían vivas después de los años. Se hizo un seguimiento específico a las que se crearon en 2019 y, de las 873 empresas analizadas, 563 se mantenían de alta. Después de estos años -de 2019 a 2022 y teniendo en cuenta que por medio tuvimos una pandemia-, de las 310 que se dieron de baja, el 32% alegaron que el motivo era cognitivo, mientras que un 21% habían iniciado su trabajo por cuenta ajena sin éxito. Seguidamente, un 19% remitió a la escasez de demanda, un 10% por falta de financiación, un 6% por motivos personales, un 2% consideró que no había hecho una gestión correcta, y otro 2% manifestó que no le gustó la experiencia de ser autónomo. En definitiva, si no evaluamos ni sabemos qué ha pasado con todas aquellas compañías que hemos ido ayudando, sean del tipo que sean, no podemos saber si los instrumentos están funcionando o no. Principalmente porque a lo mejor resulta que hemos dado dinero a corporaciones que en uno, dos o tres años ya no existen.

P. Uno de los puntos en los que incide la ley Crea y Crece es en que se amplíen las vías de financiación más allá de la bancaria tradicional (micro financiación, crowdfunding, vehículos de inversión privada, etc.) para entidades que no conocen las iniciativas de financiación. Además, en Canarias no hay foros de inversión donde las startups puedan presentarse.

L.P. Efectivamente. Nosotros sabemos que eso es así. Asimismo, hemos mantenido contacto con algunos de los fondos que operan en Canarias, como por ejemplo Archipélago Next y Bbooster-Dyrecto o gestores de fondos como Draper B1. Tenemos prevista una línea ya diseñada, aunque todavía estamos desarrollando cómo sería la convocatoria, para que anime a las gestoras de fondos a invertir en startups canarias o que se quieran instalar en Canarias. A día de hoy, no existe en ningún otro sitio de España una ayuda concreta dirigida a las gestoras en función de cada ticket que den. Establecemos un porcentaje de ayuda para esas gestoras con el objetivo de animarla a que invierta o facilite su inversión en el archipiélago. En la propuesta de presupuesto que aprobó el Gobierno hay una partida concreta que nosotros queremos utilizar para poner en marcha esa ayuda durante 2023. En Canarias es dificultoso conseguir fondos, incluso en proyectos pequeños, debido a la burocracia y a que Europa obliga a disponer de una serie de manuales de procedimientos, por lo que esto puede ahuyentar a las empresas a la hora de ir a solicitar financiación. Por ende, hemos atravesado épocas tumultuosas. Nosotros hemos gestionado más de 1.230 millones de euros en ayudas por COVID, las ayudas de emergencia en La Palma, es decir, ayudas para cubrir emergencias para las que, a veces, nos faltan tiempo y recursos para dedicar y que, de cara al futuro, entendemos que son estratégicos.