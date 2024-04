La ULPGC celebra su 35 Aniversario

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebró el pasado viernes el 35 Aniversario de su creación, bajo el lema Por ti, contigo. Ese mismo día, pero del año 1989, se aprobaba por el Gobierno de Canarias la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias: una fecha que marcaba la creación de la ULPGC en Gran Canaria y el inicio de las actividades docentes de una manera completamente autónoma, en el curso académico 1989-1990.

El acto central de esta celebración se ha desarrollado en el Campus de Tafira, con la presencia de las principales autoridades de la isla, entre las que figuran el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y la Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el Consejero de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deporte, Hipólito Suárez. Junto a ellos, también acudieron los principales representantes de la comunidad universitaria, entre los que destaca el Vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús León.

El Rector Lluís Serra, entregó las Medallas de la ULPGC, recientemente aprobadas en el Consejo de Gobierno, a cuatro personas y dos entidades que desempeñaron un papel clave para la creación de este centro académico: ex diputado José Carlos Mauricio y la ex presidenta del Cabildo de Gran Canaria María Eugenia Márquez, en aquella época concejales en el Ayuntamiento capitalino y parte activa de la reivindicación universitaria, el periodista y ex presidente del Consejo Social Ángel Tristán y el primer Rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo. Además, también recibieron la Medalla dos medios de comunicación de referencia en la isla: los periódicos La Provincia y Canarias 7, por su importante apoyo mediático desde los inicios de la actividad de la Comisión Promotora y por su continua labor de difusión de la actividad docente e investigadora estos 35 años.

Además, en el mismo acto se realizó un reconocimiento especial a los miembros de la Comisión Promotora de la Ley de Iniciativa Popular y Reorganización Universitaria de Canarias, ya distinguidos con la Medalla de la ULPGC en la apertura del curso 2004-2005, que fue recogida por el profesor Antonio Marrero, en nombre del colectivo de personas, entre ellos muchos profesores universitarios, que impulsaron esta iniciativa que movilizó a toda la isla.

Según ha comunicado la institución en una nota, con este acto “quiere volver a poner en valor esta iniciativa y hacer un reconocimiento especial y personal a cada una de las personas que lideraron y apoyaron a esta Comisión Promotora: Antonio Marrero, Francisco Quintana, Teodoro Luján, Beatriz González, Suny Beerli, Juan Manuel García, Anibal Santana, Antonio Miguel Castellano, Carlos Guitián, Juan Díaz, Carlos Bosch, Antonio González o Manual García”.

El evento institucional finalizó con un reconocimiento simbólico a egresados notables de la ULPGC, en representación de cada Facultad o Escuela de la institución, y que son el ejemplo del talento ULPGC.