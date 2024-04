Cambios de tráfico y en los autobuses urbanos por la Carrera Campus de este domingo

Con motivo de la celebración de la ‘XIV Carrera Campus’ este domingo 28 de abril, el itinerario de las líneas 1, 4 y 5 sufrirán modificaciones entre las 8:00 y las 11:00 horas. Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales. Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Rio Lomo – av. Zaragoza – av. de la Paz – c/ San Millán – Paseo de Prior.

Lardero – Hospital San Pedro: c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – av. de la Paz – av. de Zaragoza – c/ Río Lomo.

Las paradas ‘Martín Ballesteros’, ‘Científico Tecnológico’, ‘La Fombera’ y ‘Palacio de Congresos’ (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Línea 4

• Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Obispo Fidel García – glorieta Noveno Centenario – av. de la Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Las paradas ‘Magisterio’ (margen este), ‘Politécnico’ y ‘Martín Ballesteros’ (margen norte) quedarán fuera de servicio.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea (y viceversa): av. de la Paz (sentido este) – giro 360º en intersección con Luis de Ulloa – av. de la Paz (sentido oeste) – c/ San Millán – giro 360o en intersección con Madre de Dios – c/ San Millán – av. de la Paz (sentido oeste).

La parada ‘Fermín Gurbindo’ ubicada en la calle San Millán será final e inicio de la línea. Las paradas ‘Martín Ballesteros’, ‘Magisterio’, ‘Politécnico’ y ‘Palacio de Congresos’ quedarán fuera de servicio.

Calles afectadas

Desde las 9:00 horas se cortará el tráfico de las calles Luis Ulloa (sentido Madre de Dios) y Madre de Dios. (desde Luis Ulloa a rotonda de Rio Lomo). Se estima que la prueba, que comienza a las 11:00 horas, finalice en torno a las 13:00 horas.

Durante el paso de los atletas vehículos estacionados en los viales o en los garajes por donde transcurre la carrera no podrán salir o entrar.

La prueba comenzará en la calle Cigüeña, en zona peatonal frente al edificio Quintiliano, y continuará en dirección este hacia el final de la misma calle. Los participantes darán la vuelta a la rotonda en dirección contraria para realizar un giro a la derecha por la calle José de Calasanz; continuarán por la calle San José de Calasanz para entrar en Luis de Ulloa; Madre de Dios; Parque de la Ribera y volverán al campus de la Universidad de La Rioja por el mismo recorrido.