Un joven del sur de Gran Canaria lanza en Reino Unido una web que conecta voluntarios con personas que necesitan ayuda en el confinamiento

El joven de Gran Canaria Joshua Kaiser, su pareja Clare Stead y su compañero Jake Gladden han lanzado en Reino Unido una página web para conectar a voluntarios y voluntarias locales con personas que necesiten ayuda durante la crisis sanitaria del coronavirus.

A través de C19 Assist, iniciativa de la que se ha hecho eco la prensa internacional como Your Local Guardian, aquellas personas que no pueden salir de casa durante la pandemia podrán pedir al voluntariado cercano que le traslade bienes de primera necesidad como alimentos.

El único dato necesario es el código postal y la vía de comunicación es el correo electrónico. De este modo, las personas que ofrezcan ayuda no podrán acceder a ninguna información personal sobre quienes la solicitan. En declaraciones recogidas por Your Local Guardian, los creadores de esta web señalan que, a través de C19 Assist, los solicitantes de apoyo no tienen que justificar las razones por las que lo requieren: "Está abierta a todos".

La pareja subraya que, en un contexto en el que la población está separada físicamente, es más fácil que quienes carecen de redes de apoyo caigan en la exclusión. Es precisamente este aislamiento social el que, según los impulsores, hace necesario potenciar la conexión a través de herramientas online.

El grancanario Joshua Kaiser estudió en Singapour y ha continuado formándose en Nueva York. Ahora vive en Londres, donde trabaja para una compañía de tecnología.