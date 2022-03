Coches movidos y desperfectos a bordo: así quedó un buque de Fred. Olsen afectado por el fuerte oleaje en Canarias

Luces descolgadas, neveras y botellas en el suelo o coches rozados. De la borrasca Celia no se está librando nadie en Canarias y mucho menos los barcos, que se enfrentan este lunes a un oleaje salvaje.

Ampliados los avisos por nieve, oleaje y fuertes rachas de viento en Canarias

Saber más

Uno de los ferris de la compañía Fred.Olsen Express ha sufrido los estragos del temporal. La marea ha hecho que los objetos no anclados de la cafetería del barco se dispersen por el suelo. Las condiciones de la embarcación durante el viaje, que iba desde Tenerife a La Palma, tampoco eran las más óptimas, ya que navegaba contra las olas, según informan fuentes la compañía. Además, señalan que esto en realidad “no es nada fuera de lo común”.

Este lunes la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros y viendo en Canarias. Fred.Olsen explica que en jornadas así, activa lo que denomina como “operativa de mal tiempo”, que establece una serie de protocolos e instrucciones de seguridad específicos tanto para la tripulación como para los pasajeros a bordo.

La compañía de ferris reconoce que “las fotos se ven muy aparatosas”: objetos, lámparas y rendijas caídas, coches rozados... En este último caso, puntualiza que la mayoría de los objetos no están anclados a la embarcación y que son dos los coches que se han rozado por el movimiento del barco, “pero ninguno tiene desperfectos graves”. No obstante, esto, según señala, “suele pasar con cierta frecuencia cuando hay oleaje”. El ferri, ante las condiciones meteorológicas, ha moderado su velocidad en el trayecto y no ha resultado nadie herido.

Por otro lado, la compañía asegura que no está previsto modificar ni cancelar ningún trayecto, “por ahora”, y que el mismo barco de las fotos hará la misma ruta a la inversa, es decir, de La Palma a Tenerife, sobre las 17.00 horas de este lunes. “Se espera que las condiciones sean mejores, porque el barco va a ir en el mismo sentido que la ola”, puntualizan desde Fred.Olsen.

La compañía hace el mismo hincapié con el vídeo que se ha viralizado en redes de un ferri saliendo del muelle de Agaete, en el norte de Gran Canaria. Las imágenes “impactan” pero la situación no está fuera de control.