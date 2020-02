Al menos tres heridos tras un accidente de un barco de Fred. Olsen en Lanzarote

Un ferry de la compañía Fred. Olsen ha sufrido este domingo un accidente durante la maniobra de atraque en el puerto de Playa Blanca, en Yaiza, Lanzarote.

Por el momento, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha confirmado que hay tres heridos, aunque podrían ser más. Los recursos de emergencias se encuentran trabajando en el lugar.

(Habrá ampliación)

Ferry in Playa Blanca had a little crash, ambulance on board. #fredolsen#playablanca#lanzarotepic.twitter.com/juaGwZTgYB