“Llego de Cuba cargado de proyectos culturales para La Palma”

Llega a La Palma “cargado de proyectos culturales”, repleto de ilusión y de vitalidad después de mostrar su arte en ciudades de numerosos países. El cubano Joel Angelino se considera “un creador más que un actor”, pero su personaje del escultor en Fresa y Chocolate, el mítico filme de Gutiérrez Alea nominado a los premios Oscar que se ha convertido en uno de los grandes títulos LGTB de la historia del cine, marcó su trayectoria.

“Acabo de llegar de Santa Clara, de Cuba, y me doy cuenta de que tengo que crear un proyecto grande que una a los cubanos y a los canarios, fundamentalmente a los artistas”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. “Mantuve un encuentro con la directora de la Dirección Municipal de Cultura de Santa Clara, Marta Meneses, y ella está interesada en un festival en el que los canarios puedan mezclarse con los artistas de allí”, asegura. “Tenemos proyectado el I Festival de las Artes La Palma-Santa Clara, un evento en pequeño formato que ha tenido muy buena aceptación por parte de la Consejería de Cultura del Cabildo para que los artistas de La Palma visiten Cuba, para que haya un intercambio, que es lo que nos nutre, a lo largo de 2020”, adelanta Joel, que también es director y escritor. “Ese intercambio nos haría crecer muchísimo, hay mucha gente en Cuba haciendo cosas interesantes a pesar de que no existen condiciones para crear”, asegura.

El reconocido artista cubano, graduado en la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana y en la Escuela de Pantomima del Teatro de la Ópera de Marcel Marceau, visitó La Palma hace más de 20 años y representó con Mirtha Ibarra en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma la obra Obsesión habanera. “Es muy bonito volver de nuevo, llegar a La Palma es como llegar a mis raíces, a mi pueblo, entrar en contacto con la gente con la que tengo muchísimas similitudes”, dice. “Los palmeros son los más parecidos a los cubanos, es un gran placer estar en La Palma, me siento orgulloso de volver a la Isla”, añade.

Joel, que estuvo nominado a los Premios Goya como Mejor actor protagonista por su actuación en la película El alma de Tacande, lleva en La Palma apenas 15 días y prepara una temporada de funciones de teatro para niños y para adultos.

“El 15 de diciembre, a las 11.00 horas, estaremos en la Plaza de La Candelaria de Tijarafe, en el marco de la IV Feria de la Navidad, donde representaremos La historia del duende de la Luna, que surge a raíz de mi amistad con Fofito; él me cedió los derechos de sus canciones y yo monté un espectáculo con personajes que interpreta el público; se trata de llamar la atención sobre el tiempo que pasan los niños frente al ordenador, o haciendo uso del móvil, porque yo lo que pretendo es que se cultive la fantasía”, explica.

El siguiente espectáculo de Joel Angelino en La Palma está programado para el 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en la peluquería de Carmen Asensio, en Los Llanos de Aridane. “Allí tenemos Sexo sentido, un espectáculo que llevo representando 14 años y surge de Dario Fo, el Premio Nobel de Literatura que conocí en un teatro en Ginebra; es una historia más cubana de personajes que hablan de sexo, una lección contra los tabúes sexuales que aborda la virginidad o la impotencia”, detalla. En las fiestas navideñas también tiene previsto participar en Los Llanos en actos en la calle organizados por la Concejalía de Cultura y la Gerencia de la Zona Comercial.

“El 16 de enero se va a estrenar Fresa y chocolate 25 aniversario, que es mi espectáculo estrella, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, con siete minutos de película y con la historia reescrita por el autor; lo acabo de presentar en el Teatro Gaudí de Barcelona, es la historia de Fresa y chocolate a través del tiempo”, comenta. Un día después, el 17 de los corrientes, Joel Angelino estará en el Centro Cultural El Secadero de Los Llanos de Aridane, y también estrenará el próximo mes de enero Sexo sentido en el Teatro Chico de la capital.

La actriz María Barranco se ha dejado seducir por Joel y tiene previsto desplazarse a La Palma para grabar un cortometraje. “Ella ya ha aceptado el proyecto, no conoce la Isla y está muy interesada en venir; el corto, muy interesante, es de mi autoría y parte de una historia que hice en Miami de microrrelato”, afirma.

Angelino, que cuenta con una dilatada carrera artística en cine, teatro y televisión, ha llevado su arte a numerosos países y ha trabajado con directores de la talla de Carlos Saura, Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío o Vicente Molina Foix, entre otros muchos. Se considera “ante todo un creador”. “Acabo de terminar un disco y un libro de poemas, y más que actor me considero un creador, porque en estos tiempos tan difíciles para los artistas, vivir del arte como yo hago es muy complicado, pero me queda el orgullo de saber que la gente está feliz con mi trabajo y que he llegado a superarme a mí mismo y a aprender de mis errores, de mis problemas, de cada isla donde voy, de cada país, de cada continente; creo que soy un poco una bandera de todo eso, desde un punto de vista transformador, de comunicar”.