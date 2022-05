100 deportistas se darán cita en La Palma en la primera edición de la KOS Xtreme Triatlón

La isla de La Palma acogerá el KOS Xtreme Triatlón, una prueba deportiva que reunirá a casi 100 deportistas procedentes de todo el mundo y que desarrollará su primera edición el domingo 5 de junio. La competición, organizada este año por 3EMES Eventos, patrocinada por La Molina Shop y que cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Breña Alta entre entre otras instituciones y colaboradores, partirá de Breña Alta y recorrerá cinco municipios hasta finalizar en el Roque de Los Muchachos, informa la organización en nota de prensa.

Explica que los participantes en esta primera edición realizarán un recorrido de 60 kilómetros que consistirá en 2 km de natación, 49 km de ciclismo con desnivel acumulado de más de 2.600 metros de altura y más de 9 kilómetros de carrera a pie a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que se convertirá en la prueba más exigente de esta disciplina dentro del calendario nacional.

Además de posicionar a La Palma como un referente en la práctica deportiva de élite al aire libre, el KOS Xtreme Triatlón busca potenciar el turismo deportivo y astronómico en una isla que cuenta con uno de los cielos más limpios del planeta. La prueba busca potenciar el turismo sostenible en la isla, poniendo en valor sus recursos naturales y, como dice el lema de la prueba From the ocean to the stars dar especial relevancia a las estrellas y al astrofísico de La Palma.

Para la organización de KOS, la prueba cuenta con uno de los mayores atractivos que buscan los deportistas a día de hoy, especialmente los triatletas. “Estamos convencidos de que la riqueza natural y cultural de La Palma, la variedad de paisajes que encontrarán los participantes durante el recorrido y las buenas condiciones climatológicas convertirán al KOS Xtreme Triatlón en una cita de referencia a nivel mundial”, aseguran. Añade, además, que el objetivo es incluir la prueba en el circuito de la Professional Triathletes Organisation (PTO).

Entre los participantes se encuentran deportistas que son referencia del triatlón a nivel internacional. Es el caso del austriaco Thomas Steger, dos veces campeón europeo de Triatlón de Media Distancia; la pontevedresa Saleta Castro, campeona nacional de la categoría Élite en Larga Distancia 2010, la holandesa Lotte Wilms, seleccionada para las Olimpiadas de Tokio 2020, y la también española Marta Sánchez, que en 2021 fue proclamada campeona de España de triatlón, tanto en distancia sprint como olímpica en categoría sub-23. Y que contará con Vicente Hernández Cabrera, triatleta español olímpico en Brasil 2016, como embajador de KOS.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo lunes, 30 de mayo, y la participación podrá formalizarse a través de la página web de la Federación Canaria de Triatlón (www.fecantri.org).

Para este triatlón, la organización de KOS ha querido apoyar al talento palmero contando con Paloma Suárez, joven diseñadora cuya proyección, aseguran desde la organización de la prueba coincide plenamente con el lema de la prueba, habiendo empezado from de ocean y estando ahora mismo al nivel de las estrellas del mundo de la moda“. Paloma será la encargada de diseñar las camisetas para los que consigan finalizar esta prueba extrema. Por otro lado, el encargado de la fotografía será el destacado artista palmero Saúl Santos, de sobra conocido en Canarias por la calidad de sus trabajos. Se trata por tanto de una prueba que pretende mezclar el deporte sostenible con el turismo astronómico de la isla, utilizando y apostando por el talento de la isla.

La prueba contará con un espacio reservado para la artesanía, gastronomía y ocio denominado KOS Village y que estará ubicado en el Parque de Los Álamos, el sábado y domingo, 4 y 5 de junio , donde la organización pretende acercar un poco más la esencia palmera a todos los asistentes y completar el evento deportivo con un espacio donde el ocio esté presente porque, como indican desde la organización, “KOS no es sólo el triatlón más extremo de España, sino que se trata de un fin de semana mágico donde pretendemos acercar un poco más la tradición palmera al público y esperamos que quede en la memoria de todos los participantes y asistentes al evento”.

Esta prueba llega en un momento crucial en la isla tras la reciente crisis volcánica de Cumbre Vieja, crisis de la que la organización de KOS no se ha querido olvidar y destinará parte de los beneficios del KOS Village a los afectados por la reciente erupción, apoyando así al colectivo afectado. “Queremos devolverle a la isla parte de lo que nos da con sus infinitos recursos naturales”, indica Rafael Matos.

Recorrido y entrega de premios

La prueba comenzará a las 7.00 horas del domingo en la playa de Bajamar, en Breña Alta, con una etapa a nado de 2 kilómetros. A continuación, los participantes deberán completar 49 kilómetros en bicicleta, desde la playa hasta el Roque de Los Muchachos, situado a más de 2.400 metros de altura. La última fase, la carrera a pie, transcurrirá en el entorno privilegiado de las cumbres de La Palma durante 9,6 kilómetros.

La organización estima que la llegada a meta del primer triatleta se producirá a las 10.45 horas.

El programa del KOS Xtreme Triatlón incluye la realización de la Carrera de las Estrellas KOS kids, dirigida a los niños.

La entrega de premios tendrá lugar a las 19.30 horas, en el Parque de Los Álamos. Los premiados, tanto en la categoría masculina como femenina, recibirán 2.000, 1.000 y 500 euros, para el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, además de un anillo tallado por la joyera canaria Desafiro. Por otro lado, también se reconocerá a los triatletas canarios que crucen la meta en primer lugar.