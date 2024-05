El partido más importante en la historia del Atlético Paso se juega este domingo

El sueño se cumplió y está a punto de convertirse en realidad. El CD Atlético Paso jugará este domingo, a partir de las 11:00 horas, el duelo de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera RFEF frente al Barakaldo CF. El equipo verdinegro, respaldado por su afición, buscará en su feudo avanzar hacia el objetivo del ascenso ante un rival como el fabril, que demostró su poderío en la fase regular del Grupo II de la Segunda RFEF. El encuentro se podrá seguir en directo a través de la Televisión Canaria y será dirigido por el colegiado madrileño Roberto Carralero Calvo.

Costó llegar hasta el partido más importante en la historia del CD Atlético Paso. Lo lograron los jugadores dirigidos por Manolo Sanlúcar con un también histórico quinto puesto logrado en la fase regular. Pero ahora la batalla a la que se enfrenta el equipo verdinegro es otra muy distinta.

El Barakaldo CF, dirigido por el vizcaíno Imanol de la Sota, ocupó el segundo escalón de la tabla con 76 puntos, seis menos que el filial del Bilbao Athletic Club, que ascendió de manera directa a 1ªRFEF, y tan solo dos derrotas, ambas precisamente ante el filial. Sus números son extraordinarios, como asegura el propio técnico del Atlético Paso. “Quedar segundo en ese grupo, habiendo perdido solo dos partidos y precisamente ante el Bilbao Athletic Club, que es un rival muy cualificado, te dice el potencial que tienen. Es un equipo muy realizador y de todos los segundos que había en el bombo, es el único que tiene menos goles encajados que nosotros. Su estructura es potente y con variedad en el juego”, apuntó Sanlúcar.

No obstante, el preparador andaluz ve a sus jugadores capacitados de hacer daño al rival. “Veo al equipo bien. Lo veo muy tranquilo y eso me gusta. Tienen una ilusión tremenda y ganas de que empiece la eliminatoria. Les dije que teníamos que hacer la mejor semana de entrenamiento de la temporada y se está cumpliendo. Contamos con todos y me gusta cómo van las cosas”, indicó durante la rueda de prensa previa al choque de este domingo.

Será clave para superar este primer partido la comunión que durante toda la temporada ha existido entre afición y equipo. Una simbiosis perfecta que quedó nuevamente patente esta misma mañana en el escenario del choque. Una representación de aficionados verdinegros acudieron a la sesión preparatoria, penúltima de la semana de trabajo para el equipo, para animar a los futbolistas y para mostrarles el orgullo que la hinchada ‘verdita’ siente porque vistan la camiseta del Atlético Paso.

Esa estrecha relación también se hará evidente el domingo, cuando el Municipal de El Paso registre la mejor entrada de la temporada para animar a sus jugadores en el partido más importante en la historia del club.