Asprocan dice que “a 24 horas de la votación de la Ley de la Cadena en el Congreso el PSOE continúa sin dar solución al Plátano de Canarias"

“A 24 horas de que la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados decida sobre el texto definitivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, el sector platanero de Canarias reitera la solicitud de apoyo a todos los grupos para que voten a favor de las enmiendas que mantienen los diputados Pedro Quevedo y Ana Oramas, y que reflejan la instancia del Parlamento de Canarias para salvar de la quiebra al sector platanero de las islas con la aplicación de dicha Ley”, informa en nota de prensa la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

"La posición del Ministerio de Agricultura, y como consecuencia, del grupo socialista en el Congreso, desentendiéndose de los graves daños que la aplicación de la Ley genera en un sector que es motor económico y social de las islas, está dificultando sin embargo, los apoyos. El sector asiste así al hecho de ver como el plátano y el futuro de 15.000 familias en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Lanzarote, es moneda de intercambio para otros intereses en la Península", apuntan.

"Tras año y medio los argumentos del sector no han sido contradichos de ninguna forma contrastada, en la razón de su petición y únicamente se le exige confianza ante una voluntad política de un Gobierno de España que, hasta el momento, se ha manifestado alejado de la realidad del plátano y su competencia de multinacionales bananeras. El Ministerio de Agricultura y los diputados socialistas canarios no han sido capaces de modificar la posición de su grupo para apoyar al plátano de las islas. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tampoco ha conseguido hacer valer hasta el momento la voluntad de los canarios en defensa de un sector que en estos momentos, además, lo está pasando particularmente mal. Por ello, el sector se dirige específicamente al presidente del Gobierno de Canarias solicitándole su máxima intervención en las horas previas a la votación en el Congreso de los Diputados, para conseguir un cambio de parecer en el grupo socialista", recuerda.

"A juicio del sector, no hay motivos para esperar al Senado para adoptar una solución que es ya urgente, y su posición no es nada optimista ante la trayectoria de promesas e incumplimientos. En primer lugar, con el voto particular del PSOE en el Senado en contra de la única enmienda viva que modificaba el Real Decreto de Medidas Urgentes en la ley de Cadena y que solventaba la situación del plátano sin dañar a otros sectores. La petición entonces fue la de confiar en el Proyecto de nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que sin embargo no contempló ninguna medida de apoyo al sector, como tampoco se hizo en el proceso de enmiendas, al que también el ministerio pidió esperar. Más tarde se argumentó que la petición del sector era contraria a la directiva comunitaria, lo cual se demostró que no era cierto, pasando entonces a argumentarse que la petición era incompatible con el derecho de la Unión Europea. A esto se expuso por parte del sector entonces como Francia sí exceptúa a las Regiones Ultraperiféricas de una ley equivalente. El último incumplimiento por parte del Ministerio se dio precisamente tras la reunión del ministro con el sector en La Palma. Tras ese encuentro se llegó a un acuerdo de posible texto de modificación que llegó a ser preacordado con el Ministerio pero que, en el último momento, fue rechazado por el ministro sin ninguna explicación".

La inclusión del POSEI no resuelve el problema

La posibilidad de incluir las ayudas POSEI en el cálculo efectivo de los costes de producción, solo reduciría las pérdidas del sector, que pasaría de no poder comercializar un 90% a un 30% del volumen anual de la producción, por lo que no es una solución real, al igual que tampoco lo son las enmiendas presentadas por el grupo socialista que modifican la ley de manera general pero que no atienden a las especificidades del plátano, como prometió el Gobierno de España, y en la que tampoco caben posibles interpretaciones de precio medio anual, concluye.