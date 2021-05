El ICHH llama a la población a donar sangre para garantizar el stock del Centro Canario de Transfusión

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, mantiene activo el llamamiento difundido el jueves en sus redes sociales solicitando donaciones de los grupos sanguíneos O+ y O-, que en los últimos días han registrado un importante descenso en los niveles de stock del Centro Canario de Transfusión, indica en una nota de prensa.

En Canarias, explica, hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender tanto la actividad hospitalaria programada como las urgencias: tratamientos de pacientes hematológicos, oncológicos, leucemias, cirugías, trasplantes, accidentes de tráfico, partos con complicaciones... que requieren transfusiones de hemoderivados.

Dónde donar sangre en La Palma

La sala de extracción del Hospital General de La Palma abre todos los días del año, incluidos festivos, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Se recomienda llamar para solicitar cita previa a los teléfonos 922 185 312 o 922 185 320.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos, se apunta en la nota, son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Las personas interesadas en ser donantes pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita previa o desplazarse a la sala de donación: https://efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre/

Protocolo de cita previa

Para donar sangre en Canarias hay que solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com. Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. Más información sobre horarios y teléfonos de contacto en este enlace: https://efectodonacion.com/puntos-fijos/

El ICHH advierte “a los y las donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto”.