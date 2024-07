Leo en medios bien informados que a fines del siglo XIX, más o menos en los días de la guerra de Cuba, los Estados Unidos se plantearon muy seriamente ocupar las islas Canarias. Posteriormente la idea fue desechada tal vez por considerar que les quedaba muy lejos para las posibilidades de entonces, pues no había drones ni misiles supersónicos ni vainas de esas que son entretenidillas en el cine de salvadores del mundo, pero nefastas en cualquier tipo de realidad mínimamente razonable y humana. Los Estados Unidos además estaban aún consolidando su vasto territorio, sobre todo el expoliado al Méjico lindo y querido. Pero imaginémonos por un momento que nos hubiesen ocupado y fuéramos un estado americano más y en vez de mojo palmero consumiéramos espantosa salsa de barbacoa, en vez de chicharrones papas fritas de Kentucky, en vez de escaldón porridge revientatripas, en vez de cochino de medianías hamburguesas, bueno, la verdad es que no han necesitado ocuparnos, al final ya lo estamos haciendo, si ellos hacen running, nosotros también, si ellos hacen caravaning nosotros más, si hasta nuestros políticos y policías hablan y actúan ya como los de las series yanquis, y nuestros comediantes no te digo. Bueno, si nos hubiesen ocupado el Tenisca y el Mensajero no serían equipos de fútbol sino de baseball, uff, esto es demasiado, los bagañetes no dirían cosas como larai, larai callaréme, sino please shut up, los Sauces serían the Willow Trees, Fuencaliente Hot Springs, Barlovento Barlowind, Puntagorda Fat Point y si nuestros hijos tuvieran que desplazarse a la capital ¿Qué nos costaría el viaje en Binter Canary Isles a Washington o New York? Aparte de eso en la Segunda Guerra Mundial aliados y nazis hubieran librado aquí tremendas batallas por el control de un archipiélago con alto valor estratégico así que después de todo sigo pensando que bastante bien estamos para lo mal que estamos. Pero por si acaso yo sigo vistiendo sombrero y chaqueta vaquera por si llegan, que hay que estar preparados para todo. A lo mejor hasta me nombran sheriff y podría bajar la Calle Real, entonces the Real Street, pavoneándome en plan Stallone.