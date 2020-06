La independencia del Tablado. Últimas declaraciones

Queridas compañeras de lucha. Queridos camaradas. Se acercan malos tiempos y debo precipitar esta declaración de independencia antes de que venga cualquier cantamañanas y nos haga una moción de censura. Aunque mucho miedo no tengo, la verdad sea dicha, porque conozco la ideología del gobernante de la comarca y sé que no pondrá ningún reparo para que sigamos adelante con nuestro afán de libertad y progreso. Mi temor viene por otro lado. Sé que el camino será duro, lo sé, pero hay que empezar antes de que vengan a quemarnos la ermita con cura y todo que ya saben cómo está el patio de encendido y todo el mundo anda amenazando con quemar iglesias, cementerios y escuelas de corte y confección que algunos dementes continúan calificando de fascistas a estas alturas de desgobierno. Y no me fio de tamaña necedad, que cuando menos te lo esperas te sale una cruz gamada detrás de un risco y de otro hoces y martillos y se lía una parda entre barrancos. Que debemos estar precavidos y no dejar pasar a nadie que parezca tener ideas contrarias a la razón.

Lo nuestro es la libertad y el progreso. Por eso, y antes que acabe el verano y llegue a España el nuevo gobierno con el que nos amenazan en cada telediario, conviene que tengamos muy claros nuestros compromisos no sea que llegue a la jefatura algún ignorante tipo Donald Trump y nos declare negros o adictos al terrorismo y nos aplique una regla universal cualquiera derivada de la Constitución del estado para apropiarse del territorio y dejarnos con el culo al aire y sin cabras, sin monte y sin banderas al viento que es lo que más nos gusta por estos lugares abandonados de la mano de Dios. Que un trapo de colores con sello y escudo da mucho juego, ya saben, y esto parece un pueblo distinto desde que la hacemos ondear cara al mar y los Alisios que por aquí soplan de lo lindo y no hay símbolo que se les resista. Nosotras, las mujeres de medianías, como las trece rosas, las cosemos sin descanso entre ordeño y ordeño que da gusto verlas brillar al sol.

No tengáis miedo. Insisto. La república se habrá consolidado antes del invierno y el 14 de abril del año 2021 celebraremos todos juntos la derrota de la monarquía y la gloria de nuestro barrio. Habrán florecido los dragos y el verde de las papas dará brillo a los campos y ese será el anuncio de una gran cosecha. Y llegado ese día, hablaremos con Eufrosina de Briesta para que nos traiga su mejor vino, y le diremos a Dionisio, de La Mata, que necesitamos su buen queso y a Celsa de El Planto que nos endulce con sus merengues que son los mejores del mundo junto a los de Violeta, sobrina de Don José Pérez Vidal. (¡Ay Don José, qué buen gobernante hubiera sido en estos días de desaciertos, corruptelas y malos oficios a la hora de ejercer el mando!). Habrá baile y podremos izar la bandera en el patio de casa para que las gallinas revoloteen a su alrededor cantando el himno apropiado. Vírgenes las gallinas ahora que ya ni gallos pueden violarlas, cantarán con sus mejores voces. Y si hace falta, corearemos con ellas el estribillo inmortal del Himno de Riego. Eso para empezar.

De leyes por el momento ni hablemos. Han surgido algunas voces pidiendo cargos, pero se nos hace cuesta arriba nombrar determinados ministerios cuando no tenemos ni guerras ni impuestos ni clínica propia. Por lo tanto, ni ejército ni ministro de hacienda ni ministra de sanidad, si acaso algún pringado que se haga cargo del tema de las infraestructuras que tenemos la carretera hecha unos zorros con baches y hondonadas de casi dos metros que no creo que pueda abrirse el barrio al turismo nacional ni al otro ahora que empiezan los encuentros en la tercera fase porque pueden perecer en el intento de llegar a la venta de Claire a tomarse unas ricas ensaladas de las que ella prepara con tanto amor. En cualquier caso, y para salvarnos de cualquier embate enemigo, ya sea por tierra mar y aire, tenemos los hombres y mujeres que necesitamos a la hora de afrontar cualquier ataque y a ellos se unen diferentes países integrados últimamente en esta república que se han establecido en el barrio dispuestos a defenderlo como si de su propia tierra se tratara y así han venido a repoblarnos alemanes, ingleses y chicharreros. Para reunir dinero no necesitamos bancos, cosa demostrada por estos lares desde hace siglos y más cuando contamos con buenas cajas de tea y colchones como es debido. Y para curarnos tenemos las recetas de Gabina, de Alba o de María que nos resuelven partos, dolores musculares y orzuelos. De pandemias por estos lares nada de nada, que somos gente sana y no hay virus que entre en nuestras casas a no ser que venga por la costa remando y a manos de algún descerebrado que no atiende a consejos de doctores y sanitarios sabios y prudentes.

Por cierto, el señor Presidente del Gobierno nos ha escrito agradeciendo nuestra buena actitud durante el confinamiento que aquí no se ha cavado una papa, oigan, y sólo hemos cuidado de animales y parientes ya ancianos y, de paso, pedirnos el apoyo necesario para prorrogar el estado de alarma. Asimismo, el obispo de la diócesis Nivariense nos ha escrito una carta de lo más amistosa alegrándose de nuestro modo de entender la libertad religiosa pues ha sabido por boca de algunas feligresas que nos gustan las misas y los bautizos, aunque no haya niños a los que dar el agua bendita; que hacemos procesiones con cantos en latín y que nadie nos priva de ensalzar el nombre de Dios si llegare el caso de muerte o defunción de algún vecino. Que somos gente seria, ha dicho, y enviado sus bendiciones al nuevo parlamento. La carta se ha colgado del poste de la luz a la entrada del topo principal y todos se santiguan al pasar por si fuese bula o excomunión. Y aquí todos felices aguardando la visita del Papa Francisco y del señor Xi Jinping, por si acaso no llueve este año tampoco y nos quedamos sin comercio exterior que eso de los aranceles se ha puesto feo. Gracias a Dios somos precavidos y hemos plantado de nuevo tuneras y girasoles por si hace falta aceite o cochinilla para teñir las capas de algún amigo cardenal. Porque eso sí, somos republicanos, pero no idiotas.

Elsa López

3 de junio de 2020