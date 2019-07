Jonathan Felipe: “El actual Gobierno de Breña Alta es más barato que el de la legislatura 2015-2019”

El alcalde de la Villa de Breña Alta, Jonathan Felipe, ha respondido a las críticas vertidas por el PP sobre los sueldos del nuevo grupo de Gobierno, que, según los populares, es “el más caro de la historia del municipio”. “Lamento que haya quien se ha quedado en la vieja política de la demagogia, ocultación de la verdad y confusión a la ciudadanía, a la que te debes”, asegura Felipe, y afirma que “el Gobierno actual es más barato incluso que el de la legislatura 2015-2019, en concreto, un 3%”.

Felipe explica que “se producirá un ahorro en comisiones y plenos de alrededor de 5.000 euros”. Con relación al sueldo del teniente de alcalde, Raúl Ramos, apunta que “cobra 7.000 euros menos que el teniente de alcalde del PP en los años 2013, 2014 y 2015”.

El primer edil de la Villa de Breña Alta, que es también diputado de CC en el Parlamento de Canarias, dice que “he renunciado a la retribución económica por mi dedicación como alcalde”. El PP, en nota de prensa, señala que el Ayuntamiento de Breña Alta “tendrá alcalde únicamente para los fines de semana, cuando no esté ocupado con sus labores de diputado autonómico”. A estas críticas, Jonathan Felipe responde: “Lo de alcalde los fines de semana es una burla al pueblo que me ve trabajando todos los días; seguiré trabajando por y para la Villa de Breña Alta siendo responsable, como me han enseñado”.