El PSOE reclama un ‘Pacto por el Empleo’ en Breña Baja “ante la cronificación” del paro de larga duración

El PSOE de Breña Baja informa en nota de prensa que el municipio “padece un paro estructural grave, situándose entre los municipios con más personas desempleadas de larga duración de La Palma, por encima del 60%, que requiere de un cambio radical en el modelo de gestión municipal, con políticas realmente transformadoras y diálogo no solo del Gobierno del PP con el resto de las fuerzas políticas, sino con el tejido social y económico del municipio”.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista, Ana García, tras conocerse los últimos datos aportados por el Gobierno de Canarias, en “los que se evidencia la cronificación del desempleo en Breña Baja, que ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de parados de larga duración. Es hora de que nos sentemos la Corporación al conjunto y los agentes sociales y económicos para diseñar y poner en marcha un Pacto por el Empleo de Breña Baja, con compromisos reales, que se reflejen en los Presupuestos y con un calendario de actuación”, recalcó.

“Es evidente que las políticas desarrolladas hasta ahora por el Gobierno municipal del Partido Popular no han funcionado, después de 12 años al frente del Ayuntamiento, fundamentalmente porque no han sido capaces de promover la diversificación y dinamización de la actividad económica en el municipio. Muy al contrario, la actividad comercial languidece, con un sector que no pasa de ser simbólico; sin políticas para favorecer la agricultura sostenible en Breña Baja, y dejando caer un núcleo turístico como Los Cancajos, por falta de liderazgo y convicción en sus enormes potencialidades”, dice.

Ante esta situación, Ana García señala que “sin propiciar dinamización y músculo a la actividad económica en el municipio es imposible generar oportunidades de empleo entre la población, provocando situaciones como la que reflejan los citados datos”.

De ahí que abogue por “poner de una vez en marcha un cambio que logre revertir esta situación, mediante fórmulas eficaces, que tengan un carácter estructural y permitan promover la diversificación económica y la generación de empleo. Una apuesta que desde el PSOE de Breña Baja venimos demandando con insistencia dado que conocemos la complejidad que representa para los pequeños y medianos empresarios apostar por Breña Baja en este contexto, donde no han recibido ni la cercanía ni el respaldo de políticas municipales”, concluye.