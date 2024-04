La Tertulia Tey apuesta por tomar medidas para “reconducir el estancamiento y retroceso” de La Palma

Los miembros de la Tertulia Tey celebrada el pasado jueves en el histórico inmueble de Santa Cruz de La Palma ha puesto de manifiesto “una profunda preocupación: la necesidad de tomar medidas para reconducir el estancamiento e incluso retroceso de La Palma”.

Se coincidió en que “el modelo turístico a implantar en La Palma debe ser singular, diferenciado a lo que ocurre en otras islas, y en la dificultad de encontrar modelos que imitar, por lo que requiere de soluciones novedosas, originales y diferenciadas, que deben llegar a ser un referente a nivel mundial, que atienda a las nuevas realidades a las que se enfrenta el turismo, con el cambio climático, la masificación y la tensión poblacional”.

Los tertulianos de este grupo de opinión entendieron “mayoritariamente que el turismo debe ser una pata de esa revitalización de la isla, pero no la única”. Durante la tertulia “se exploraron diversas posibilidades”, reconociendo que “se requiere un enfoque integral y multifacético para abordar esta compleja situación”.

“Es de remarcar que cuando se debate desde unas posiciones no cerradas, más flexibles, como ocurrió en la tarde del pasado jueves, las posturas que parecen muy alejadas en un principio acaban no siendo tanto, y se pueden atisbar puntos de coincidencia. Si bien no se llegó a definir una estrategia concreta, los tertulianos encuentran necesario continuar profundizando durante futuras reuniones con el objetivo de ahondar en esas posibilidades que empezaron a aflorar”, explica la organización de las tertulias, que expresa su agradecimiento “por la colaboración desinteresada de todos los presentes y en especial a los dos profesores que iniciaron el debate, Carlos Fernández y Raúl Hernández, de la Universidad de La Laguna”.

Un debate que se prolongó varias horas por el interés que suscitó entre los presentes y se centró en varios aspectos. Por un lado, en analizar las causas del declive poblacional. “Esta tendencia preocupante se ve agravada por el hecho de que La Palma es la sexta isla en términos de Producto Interior Bruto y está perdiendo habitantes. Se incidió en el problema de vivienda que sufre la isla, en especial después de la erupción volcánica”, subraya.

También se abordó la “promoción de los atractivos únicos de La Palma. La isla posee una belleza natural incomparable, una rica cultura y naturaleza. Es necesario destacar estos elementos diferenciadores para posicionar a La Palma como un destino turístico diferenciado”.

Asimismo, se abogó por “desarrollar productos turísticos innovadores que sean referentes a seguir. Esto podría incluir experiencias relacionadas con el ecoturismo, el senderismo, la tercera edad y la salud, la observación astronómica, entre otros”.

También se consideró necesario “fomentar la participación ciudadana y de todos los actores implicados para crear sinergias y trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes”.

“El turismo en La Palma es un desafío complejo que requiere un compromiso firme y una visión estratégica a largo plazo”, aseguran.

Sin embargo, emergió “la confianza que con la determinación que se requiere, se puede lograr este objetivo y convertir a la isla en un referente turístico sostenible, diferente y próspero”.