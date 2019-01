El PP denuncia “el caos económico que sufre el Ayuntamiento de El Paso”

Ángel Tomás Hernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Paso.

El Partido Popular de El Paso, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Tomás Hernández, denuncia “el caos económico que sufre el Ayuntamiento de El Paso”, destaca el PP en una nota de prensa. Al efecto, critica “la mala gestión económica” del grupo de Gobierno municipal formado por “los nacionalistas y socialistas” . También critica que "no facilite las cuentas de las Fiestas Trienales de La Bajada de la Virgen".

Apunta que “el descontrol económico que existe se debe a la mala planificación que tiene el alcalde Sergio Rodríguez y su equipo”. Añade que “es inadmisible que con el aumento que ya hubo en los presupuestos de 2018, tanto en la Concejalía de Cultura como en la de Fiestas, se continúe modificando el crédito y pase de 270.000 hasta casi alcanzar 1 millón de euros”.

El portavoz del PP afirma que desde su partido “siempre se ha apoyado que se aumente el presupuesto en estas dos carteras, y más este año con las Fiestas Trienales de la Bajada de La Virgen del Pino que requieren de una atención económica específica pero no comparten esta falta de control”. “Entendemos que esas dos concejalías aumenten su presupuesto, pero lo que no entendemos es que no tengan un presupuesto específico para La Bajada y se trabaje con rigor, planificación y transparencia económica pues se trata de la gestión de dinero público”, señala.

Hernández también indica que “es escandaloso que se deban 134.583 euros de facturas pendientes, y que vayan apareciendo más facturas. Esto es una muestra más del descontrol económico que tiene el Ayuntamiento, y demuestra que ni ellos mismos saben lo que les han costado las fiestas”.

Además, en en la nota, los populares señalan que “es una tomadura de pelo que lleven pidiendo, en varias ocasiones, información sobre cuánto han costado las fiestas y no tengan aún ninguna respuesta. Hay que recordar que el equipo de Gobierno es conocido por su escasa capacidad de planificación, demostrándolo también en la aprobación de los presupuestos que lo hizo tarde y mal”.