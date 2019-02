CC avisa que la depuradora de Puerto Naos “no tiene capacidad para asumir el crecimiento previsto en el litoral”

Coalición Canarias (CC) en Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, señala que la depuradora de aguas residuales de Puerto Naos, “aunque funciona bien, no tiene capacidad para asumir el crecimiento previsto en el litoral, ni cubre El Remo”.

CC muestra su “preocupación por la falta de respuesta que manifiesta el grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane, desde mediados del pasado año, a la hora de buscar la solución necesaria para que el Gobierno de Canarias pueda continuar con los trámites necesarios para la construcción del sistema de depuración de aguas residuales del litoral del municipio”.

Apunta que “resulta muy preocupante, ante una de las dos o tres obras públicas más importantes de cuantas se han de ejecutar en breve en La Palma, como es el sistema de depuración de aguas residuales del litoral de Los Llanos de Aridane, asistir al espectáculo de brazos caídos del grupo de Gobierno, poniendo una vez más en evidencia que se carece del empuje necesario para buscar fórmulas que eviten que se pierdan 3,3 millones de euros consignados en los presupuestos del Gobierno de Canarias”. Asegura que “no sólo peligra la posible pérdida de inversión con afección directa a empresas de construcción y a la creación de empleo mientras duren las obras, la construcción de una nueva depuradora resulta fundamental para impulsar con las máximas garantías el desarrollo turístico del municipio”.

Añade que “el mismo documento del planeamiento turístico del litoral que presentó el grupo de Gobierno, recoge que: ‘En el caso de que se haya ejecutado el proyecto de la depuradora de El Remo, con sistema de reutilización asociado que permita el uso de las aguas depuradas, se fomentará la integración de todo el espacio turístico a ese sistema general integral de saneamiento y reutilización’. Indica que “para suplir dicha carencia, se condiciona a que se construyan por los promotores tres sistemas privados de regeneración del agua, en tanto no se cuente con la nueva depuradora. Lo cierto es que las máximas garantías de sostenibilidad ambiental de las actuaciones que conlleva el desarrollo turístico de litoral, requieren poder contar con una depuradora moderna capaz de resolver la correcta depuración de las aguas residuales que se han de generar tanto en el núcleo poblacional actual de Puerto Naos, como las resultantes de la necesaria implantación de actividad turística y las del barrio costero de El Remo”.

“Hay que recordar”, expone, “que el Gobierno de Canarias ha cumplido; la Ley de Islas Verdes y la Ley del suelo, ya son una realidad que da la oportunidad de agilizar los planes turísticos, además la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias tiene el compromiso de poner el dinero para poder llevar a cabo la construcción de la nueva depuradora, pero corresponde al Ayuntamiento moverse y asumir su responsabilidad dando solución al asunto de disponibilidad de los terrenos necesarios”. Agrega que “el sistema consta de estación de bombeo, de red de conducciones y depuradora propiamente dicha. Con el solar propiamente dicho de la nueva depuradora no hay problema, hace años se adquirió bajo gobiernos de Coalición Canaria, ahora hace falta gestionar el de la estación de bombeo y ponerlo a disposición del gobierno para poder avanzar en el proyecto”.

“Otra de las ventajas que aportará el nuevo sistema de depuración”, sostiene, “es lo que puede suponer contar con una aportación de agua depurada con una calidad de depuración óptima para que pueda ser aprovechada como complemento a las necesidades de riego agrícola y que también van a necesitar dichos establecimientos y el propio municipio para riego de jardines, algo que con la actual depuradora resulta inviable”.

Señala que “el plazo para poder ejecutar la obra y no perder el dinero culmina en el año 2020 y por el momento el grupo de Gobierno no ha movido una mano. Por tal motivo Coalición Canaria hace un llamamiento al grupo de Gobierno para que le pongan dedicación a la resolución de un tema que resulta fundamental para el desarrollo de un municipio que no para de perder habitantes y en el que no cesa de crecer el desempleo”.