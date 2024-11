Villa de Mazo recibe a los descendientes de Benito Salazar y Juana Fernández, en un reencuentro con sus raíces palmeras.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo y la Asociación Nuevo Surco han recibido la visita de Lil Soto Muñoz, bisnieta de Benito Salazar León y Juana Fernández Ferraz, una familia de raíces profundamente arraigadas en el municipio. Soto, quien reside en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, ha recorrido La Palma del 16 al 20 de octubre con el objetivo de investigar sobre su linaje en la isla y conocer los lugares vinculados a la vida de sus ancestros, informa el Consistorio.

Lil Soto es descendiente de Benito Salazar, abogado, y Juana Fernández, maestra, quienes fueron propietarios de la histórica hacienda Salazar en Monte Breña, Villa de Mazo. En esta hacienda nació en 1869 Caridad Salazar, bisabuela de Lil Soto y una destacada escritora y maestra costarricense, reconocida por su aportación a la literatura de su país. Durante su vida, Salazar escribió cuentos, leyendas, poesía y novelas de corte costumbrista, dejando un legado cultural que aún resuena en su familia y en sus dos patrias, La Palma y Costa Rica.

El alcalde de Villa de Mazo, Idafe Hernández, expresó su satisfacción por este emotivo reencuentro. “Para nosotros, es un honor recibir a Lil y a su esposo, quienes han recorrido miles de kilómetros para reencontrarse con la historia de su familia en esta isla. La visita de Lil nos recuerda que los vínculos familiares y culturales trascienden las distancias. Villa de Mazo es y siempre será un hogar para la familia Salazar, quienes a lo largo de la historia han dejado una profunda huella en nuestra comunidad”.

Durante su estancia, Lil Soto tuvo la oportunidad de recorrer diversos espacios de la isla, incluyendo lugares históricos y naturales de gran belleza, como el volcán Tajogaite, cuya erupción reciente siguió desde Costa Rica con especial interés por el significado histórico y familiar del lugar. Asimismo, Soto compartió momentos emotivos con representantes de La Cosmológica y del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, quienes le facilitaron información valiosa sobre su ascendencia en la isla.

El sábado 19 de octubre, en la sede de la Asociación Nuevo Surco, se organizó un sencillo acto de despedida, al cual asistieron, además del alcalde, el primer y segundo teniente de alcalde, Luis Cabrera y Julián Delgado, y miembros de la directiva de la asociación. Lil Soto expresó su profundo agradecimiento hacia todos los que hicieron de su visita un momento inolvidable, en especial a Blanca Pérez, Roberto y Luis, quienes la acompañaron en los recorridos por la isla, así como a todos los que la acogieron con cariño y hospitalidad.

“Me llevo de vuelta a Costa Rica una experiencia que no olvidaré jamás. He sentido el calor y el afecto de esta tierra que vio nacer a mis antepasados y en la que he sentido un vínculo profundo, como si siempre hubiera estado presente en mi vida”, expresó emocionada Lil Soto. Además, mencionó su deseo de volver a la isla una vez haya culminado el libro en el que trabaja, donde narrará la historia familiar y perpetuará la memoria de su bisabuela, Caridad Salazar.

La visita de Lil Soto refuerza los lazos históricos y culturales que unen a Villa de Mazo con Costa Rica y subraya el valor de la memoria y el recuerdo de las generaciones que, aunque separadas por océanos, siguen encontrándose en el corazón de La Palma.