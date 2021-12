La Palma lleva 12 horas sin registrar tremor volcánico

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha desvelado que desde las 21.00 horas de este lunes no se ha registrado tremor volcánico en Cumbre Vieja. "Esto no implica una finalización de la erupción, ya que en ocasiones su cese ha sido seguido por un nuevo incremento en la actividad", avisan. No obstante, este es el intervalo más largo sin tremor desde el comienzo de la erupción.

Por su parte, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Itahiza Domínguez ha señalado en sus redes sociales que, en efecto, el tremor sigue "prácticamente desaparecido" desde este lunes por la noche. "Desde entonces la sismicidad se ha incrementado debido a que la ausencia de tremor permite localizar eventos de menor magnitud", apunta.

Lo cierto es que la sismicidad en la isla se mantiene en valores bajos en profundidades intermedias y el numero de sismos a profundidades superiores a 20 kilómetros sigue en valores muy bajos.

Por otra parte, el último informe emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DNS) anuncia que en las últimas horas se han producido nuevos derrumbes en el cono secundario del volcán de La Palma, situado en el flanco oriental, por lo que se ha agrandado el cráter superior. Esta estructura continúa la alimentación del delta lávico principal.

Las coladas más activas circulan en las primeras horas de este martes por la zona central con bastante caudal, con un desborde de lava en la zona de Las Norias, que está invadiendo terreno no afectado anteriormente. La superficie arrasada por las lenguas de lava se estima en unas aproximadamente 1.193 hectáreas, con una anchura máxima entre coladas de 3.350 metros.

El informe emitido por el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) apunta, además, que se mantiene la tendencia desfavorable en lo referente a los niveles de calidad del aire, que durante el día de ayer alcanzaron niveles extremadamente desfavorables en los tres municipios del Valle de Aridane, obligando a las autoridades a ordenar un confinamiento temporal que finalizó a las 13.00 horas de este mismo lunes.

Respecto a la situación meteorológica, se espera un escenario desfavorable de cara a las próximas horas para la operatividad aeronáutica, de hecho, Binter anunció a primera hora que paralizaba su actividad este martes al menos hasta las 13.00 horas por la nube de ceniza.