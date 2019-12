El Gobierno de Canarias inicia el proceso de elaboración de la Agenda 2030 para "lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental del Archipiélago"

El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso de elaboración de la Agenda 2030, que pretende tener finalizada en junio del próximo año. Esta iniciativa institucional ha sido calificada por el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, de “muy necesaria” y en la línea “de lo que quiere este Ejecutivo regional” para lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental.

La definición de esta estrategia sostenible autonómica está siendo coordinada desde Presidencia del Gobierno, a través de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible (con David Padrón como titular del departamento), y desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, con José Moya al frente. Este es un organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Carolina Darias.

La Agenda 2030, que el Gobierno de Canarias considera “algo más que un guion para hollar el desarrollo sostenible”, la aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre del año 2015 y entró en vigor el 1 de enero de 2016. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que esta incluye y sus 196 metas globales pretenden guiar las decisiones de países y regiones hasta 2030.

Ángel Víctor Torres.

La Agenda 2030 establece una visión nueva, transformadora, del camino a seguir para conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental en los 193 estados miembros que la suscribieron, entre los que figura España.

En esta línea, la Agenda 2030 de Naciones Unidas debe entenderse como una hoja de ruta, y sus 17 ODS y 196 metas globales, como una herramienta de planificación adaptable a cada espacio-territorio, que es lo que ahora hace el Gobierno de Canarias.

“España presentó su Agenda 2030 en el mes de junio de 2018 y ya algunas comunidades autónomas habían avanzado desde 2017 el diseño de sus respectivas agendas. No fue el caso de Canarias. Recientemente, transcurrido un año desde esa aprobación en España, el Gobierno central ha presentado el primer Informe de progreso, una herramienta de seguimiento y, en cierta medida, de rendición de cuentas de los desarrollos conseguidos por autonomías”, recuerdan fuentes del Ejecutivo regional.

“En ese documento se recogen, entro otros aspectos, los avances en el cumplimiento de los ODS a escala de las comunidades autónomas, con el apartado dedicado a Canarias en blanco: no se había hecho nada, no se había avanzado nada, no se presentó nada. Canarias, en efecto, no había trasladado en el plazo de un año avances en esa materia al Ejecutivo español, para que fueran incluidos en el reseñado informe”, aseguran. “Tras ese tiempo perdido, el Gobierno de Canarias ahora quiere acelerar el proceso, pues lo que hace años pudo ser visto como algo necesario ahora empieza a cobrar tintes de emergencia: emergencia ambiental y emergencia social. Con ello, Canarias sin duda apuesta por un modelo de crecimiento más sólido, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente”, añaden.

“Gracias al trabajo liderado por el Parlamento de Canarias en la legislatura pasada, en esta complicada tarea se puede decir que no se parte de cero. Al final de la legislatura precedente, el Parlamento regional presentó un documento, la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible, en el que se hizo un gran esfuerzo por tratar de localizar los 17 ODS y sus respectivas metas a escala canaria”, apuntan.

Todas las áreas del Gobierno de Canarias están trabajando “por y para una Canarias mejor: mejor en su dimensión económica, y también, y, sobre todo, en sus dimensiones social y medioambiental” bajo el paraguas de la Agenda 2030.