Gustavo Matos Expósito (PSOE), nuevo presidente del Parlamento de Canarias

El diputado del PSOE Gustavo Adolfo Matos Expósito ha sido elegido este martes presidente del Parlamento de Canarias para la décima legislatura, con los votos a favor de 36 de los 70 parlamentarios, 33 votos en blanco y una ausencia.



El Parlamento de Canarias está compuesto por 25 diputados del PSOE, 20 de Coalición Canaria-PNC, 11 del PP, 5 de Nueva Canarias (NC), 4 de Sí Podemos, 3 de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y 2 de Ciudadanos.



PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG han firmado un acuerdo para formar un gobierno de coalición presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, pacto que cuenta con el respaldo de 37 diputados.

Perfil

Hijo de un veterano militante de la UGT y del PSOE, Gustavo Matos, elegido este martes presidente del Parlamento de Canarias, ha luchado por defender su compromiso político a veces a contracorriente, como cuando renunció a ser concejal para cumplir su palabra de no pactar con CC.



En su perfil de twitter Gustavo Matos se define como "jurista, merengue, socialista y tallando mi piedra", una alusión que bien puede describir la trayectoria política de este abogado especialista en derecho administrativo y civil, protección de consumidores y usuarios, algo que sin duda cimentó su labor al frente de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias.



Gustavo Matos nació el 14 de agosto de 1973 en La Laguna, el menor de los tres hijos del matrimonio conformado por María del Carmen Expósito y José Miguel Matos, empleado del sector tabaquero y veterano militante sindicalista de la UGT y del PSOE que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de La Laguna en el mandato 1987-1991.



De éste último recibió su interés por la política, los valores de izquierda y progresista y desde muy joven Gustavo Matos se involucró en movimientos vecinales de jóvenes en su barrio, en el Instituto y al llegar a la Universidad de La Laguna, contra algunas reformas educativas y la primera guerra de Irak.



Se afilió al PSOE en 1991 y fue elegido secretario general de las Juventudes Socialistas de La Laguna, posteriormente secretario general de las Juventudes Socialistas de Tenerife y vicesecretario general de las Juventudes Socialistas de Canarias hasta 1996.



En 1999 ocupó el puesto número 9 en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de La Laguna encabezada por Santiago Pérez, que con 13 concejales se quedó a un acta para la mayoría absoluta pero un pacto de CC con PP hizo alcaldesa a la nacionalista Ana Oramas.



En 2007, tras la marcha de Juan Carlos Alemán, asumió la portavocía del grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna y cuatro años después fue candidato a la Alcaldía en un contexto político difícil para el PSOE, marcado por el final de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y el movimiento 15-M.



De hecho, ya como concejal electo del PSC-PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna comunicó su decisión de no formar parte de la corporación ante la conformación de un pacto CC-PSC, habida cuenta de que durante la campaña electoral había asegurado que no formaría parte de un gobierno local con Coalición Canaria.



Fue designado director general de Comercio y Consumo en el Gobierno autonómico, donde igualmente se conformó un pacto CC-PSOE, en una función que desempeñó desde julio de 2011 hasta abril de 2015, y en paralelo formó parte de la Ejecutiva Regional del PSOE en Canarias como responsable de política municipal.



En esa etapa se caracterizó por su lucha por la regeneración del PSOE y por dar una respuesta a las nuevas demandas sociales desde la izquierda que se estaban dando en España a raíz de la crisis económica y de movimientos como el 15M.



En ese contexto fundó junto a otros destacados militantes socialistas el movimiento Bases2020 para contribuir a la regeneración del partido y apoyó la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.



En octubre de 2014 concurrió a las elecciones primarias abiertas a la presidencia del Gobierno de Canarias que ganaría Patricia Hernández.



Fue elegido diputado desde mayo de 2015 por la circunscripción de la isla de Tenerife y desempeñó la portavocía del grupo Socialista en las áreas de Justicia, Energía, Industria, Comercio y Consumo, una experiencia parlamentaria que le será útil para dirimir los debates desde la Presidencia de la institución con el añadido de que su formación, el PSOE, estará al frente del próximo Ejecutivo autonómico.